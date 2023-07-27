世上最大太陽能日晷外型酷似大喇叭　結合藝術與可持續發展

大型公共藝術有助美化城市、激發創意，提高城市形象，然而，在城市中，大型公共藝術也有一些受限之處，包括場地限制，純藝術作品需要長期維護和保養，成本可能很高，而且藝術性和審美觀念的差異，並非人人都對藝術品有一樣的看法。在美國侯斯頓有一座大型公共藝術品，有如草原上的巨型大喇叭，實質是由柏林藝術家兼建築師Riccardo Mariano設計的太陽能板日晷，計劃於2024年永久安裝在該市。

圖片來源：riccardomariano.com

《時間拱門》是世界上最大的日晷之一，不僅可以測量時間，而且還可以作為文化和藝術場所以及發電機，每年產生40萬千瓦時的電力，為該市的家庭用電供電。如果是純粹的大型公共藝術品，可能未必能夠興建如此巨大的體積，畢竟每一座現代城市都空間有限。然而《時間拱門》不僅可以美化城市，亦有著實質的功能。

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當陽光投射到建築物頂部太陽形狀的洞孔中，太陽方向移動拱門內的光影效果和環境也會發生變化，是典型的日晷功能。然而，除了作為計時的紀念性裝置外，還可以作為公共藝術，成為該地2個社區之間的大門，途人走過時，可在此休息一會，欣質作品之美，是一個理想的聚會和表演場所，在夜間舉行戶外活動很有風味。再加上這個日晷完全抵消了附近的電力需求，足以成為一個世代相傳的永續建築，為公共藝術的可持續性定義新標準。

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一開始《時間拱門》並非Riccardo Mariano專門為該地設計的，他在大約4年前生起構思，參與當年的大地藝術計劃（Land Art Generator Initiative）設計競賽，隨後被侯斯頓市選為永久藝術裝置和能源發電機。它的興建得到各方支持，包括推動藝術和文化發展的基金會出資贊助，由該地市政府各部門合力推行，集各方大成。讓《時間拱門》不僅僅是一座永久性的雕塑，也是一座可再生能源發電廠，以及代表了新能源時代的里程碑。