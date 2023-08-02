世上最大辦公大樓以用家為本　印度鑽石交易所取代五角大樓成第一

全世界最大的辦公大樓，美國華盛頓五角大樓自從1943年竣工以來保持了世界紀錄80年，想不到今年正值80週年紀錄剛好被打破了。

圖片來源：蘇拉特鑽石交易所

由建築工作室Morphogenesis建造，印度蘇拉特鑽石交易所佔地66萬平方米，比起五角大樓的62萬平方米還要大，大樓設有4,717個辦公室， 辦公室面積由28平方米至10,500平方米不等，配合各種使用方式，預料可以容納67,000名上班人士，因為是一個鑽石交易所，啟用後會有很多鑽石界別的專業人士包括切割師、拋光師以及商人等等在內工作。以「城中城」設計為藍本，打造標誌性建築的另一方面，又不想太過引人注目，於是乎由9個15層高的翼樓所組成，圍繞中央走廊排列，可以連接所有翼樓，每層也設有陽台，可以俯瞰周圍景觀。

如此大的辦公大樓，所容納的不光是辦公空間，設計師希望建造一座能夠適應用者的生活方式，重視社交互動的空間。雖然是世界上最大的單體辦公大樓，然而整個結構主要容納小型辦公室，與其營造出宏偉壯觀的氣派，更注重保持人性化和親和的感覺。每一間辦公室都能夠做到完全採光，配備全玻璃幕牆，讓巨型建築不會顯得冷清，而且從任何入口都可以在7分鐘內到達任何辦公室，一部份正式的室內工作空間將與室外空間結合起來，所有空間都有機會互動起來，容許傳統與非傳統的工作方式。

圖片來源：蘇拉特鑽石交易所

翼樓之間的庭院大部份被建築物遮蔽，將開放全年使用，可以用來當作非正式的交易和會議空間，甚或進行娛樂活動和傳統印度集市一樣的開放交易空間。在辦公室以外，建築內會設有食品區、零售廣場、健身俱樂部以及會議和宴會設施。建築物主色是紅白2色，建築的側翼大部份覆蓋著玻璃和當地的白砂岩，另外的部份是當地的紅色花崗岩，這樣選擇是因為希望在有限的當地範疇內採購到足夠的建材，符合可持續發展的建築標準。當陽光照射下來時，這些建材自然的美麗色彩綻放出來，帶來強烈的視覺效果，搶眼卻又不會過份。