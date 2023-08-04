西安新大樓圓潤柔和輪廓與別不同　嶄新建築技術適應氣候融入環境

方方正正，由直線和稜角組成的建築物，大家都看厭看悶了吧！全球知名的Zaha Hadid Architects建築事務所，為中國最大的內陸城市西安設計一個最新的建築項目，名為大夏大樓，力求與該區周圍的城市環境融為一體，有著圓潤有機的外型。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

西安是一個歷史名城，古時是絲綢之路必經之地，現時是一個繁華的技術中心，特別在半導體製造、機械人、航天科技和生物製藥等領域發展顯著。大夏大樓位置是西安西南部技術開發區，該區有著眾多國內和跨國企業，大夏大樓未來將對推動西安的經濟增長有一定程度的幫助。大樓高210米，佔地16,700平方米，設有辦公空間、零售店和其他配套設施，與開發區周圍的環境融合，未來會發展出由高層建築群組成的商務區，設有企業總部、國際酒店和住宅項目。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

大夏大樓外型輪廓柔和，具備內歛、大氣的國民精神，宏偉的中庭配合玻璃將自然光大量引入內部，生氣盎然，與過份嚴肅的傳統大樓設計盡然不同，中庭設有一系列種植植物的室內露台，形成一個自然、富有品味的休閒空間，兼可欣賞到這座歷史名城的壯麗景色。設計優先考慮符合未來需要的工作場所，為員工創造健康、愉快的環境。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

西安屬於溫帶大陸性氣候，雖然四季分明，然而夏天的炎熱潮濕，和冬天的寒冷乾燥並非最好的生活環境，為了適應這種氣候，大樓通過熱塗層玻璃加強自然採光和通風效果，減少能源需求提高使用效率，設置太陽能板可以實現可再生能源發電，建築材料也是從該市周邊採購而來的可回收材料，目標是獲得LEED金級認證和中國綠色建築計劃最高三星評級。中庭的綠化露台有助於淨化空氣，營造健康的室內環境，通過雨水收集和用水回收實現可持續的水資源管理。最後通過智能管理和監控系統，可以適應天氣條件並且達到最高使用效率。