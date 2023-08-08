成都龍泉山觀景台柔和線條建築風格　促進人與自然形式之間的互動

現代社會的快節奏和城市化趨勢可能導致人們對自然的疏離感，儘管如此，越來越多的人開始意識到保護自然的重要性，並尋求與自然環境建立更緊密的聯繫，享受戶外活動、採取可持續的生活方式，以及尋找與自然互動的機會。四川省成都市龍泉山2017年啟動龍泉山城市森林公園項目，森林覆蓋率超過一半，有著湖泊水域風光，古鎮和人文歷史建築與設施。最近建築事務所 Büro Ziyu Zhuang 設計一座龍泉山觀景台，有著巨大的規模，為了促進人造與自然形式之間的互動。

圖片來源：Büro Ziyu Zhuang

建築佔地 4,200 平方米，是根據周圍的自然景觀而設計的，起伏的形式組成的龐大建築恍如山體的一部份，將不同的高度連接起來。設於龍泉山頂，寬闊的屋頂設有觀景台可以俯瞰成都市區，並設有餐廳、酒吧、茶館和水池。與典型的中式建築不同，雖然龍泉山古風味濃厚，然而該建築卻酷似宇宙飛船或未來建築風格，彎曲的輪廓線條柔和，與現有的自然環境契合，不會讓人感到格格不入或違背環境氣氛。

圖片來源：Büro Ziyu Zhuang

採用流體形式設計，受到東方哲學思想影響，從不斷變化的山脈中啟發。縱然有不動如山的說法，然而山脈在長久的時光洗滌下亦不停變化，有如水與雲一樣，在山頂中常常與雲霧融合為一。在內裡的餐廳品嚐美食，茶館呷茶，眼前是無邊水池，遠眺壯麗幽美的森林景色很是愜意。從入口通往庭院會通過花園水池再走進森林，這一段路洗滌心靈，餐廳延伸出外承接山中，頂層末端設有懸浮的用餐區和觀景區，讓山頂作為一個目的地或中轉站都很是適合，休息片刻再起程。

圖片來源：Büro Ziyu Zhuang

無邊水池呈現出天空和周圍自然環境的鏡面反射，平靜的水面與寧靜的森林相映成趣，建築帶有格子元素恰好打破了連續的平面加添一點特色，屋頂寬闊的觀景平台用各種尺寸的天然石材鋪成，隨著時間的推移將進一步融入其自然環境，容許植物在縫隙之間生長。