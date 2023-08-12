布魯克林的「帝國大廈」 該區最高建築落成略帶魔幻世界風味

人類喜歡向高空發展，高樓大廈可以節省土地空間，況且一些超高層建築通常擁有獨特的外觀和創新的設計，讓它們在城市景觀中顯眼突出，獨特的形狀，複雜的結構，先進的建築技術和材料都可以吸引人們的目光。紐約有很多摩天大樓，例如曼哈頓區的帝國大廈曾經是最高的大樓，之前紐約建築工作室SHoP Architects設計了一座在布魯克林區的高樓並現在已經完工，非常地標性被稱之為布魯克林的帝國大廈。

圖片來源：SHoP Architects

The Brooklyn Tower高93層及325米，是該區最高的建築，有著黑色和青銅色立面，採用黑色不銹鋼板建材由塔頂一直延伸到底部，與地面一座歷史悠久的儲蓄銀行建築結合在一起。高樓瘦瘦長長的形象，由很多青銅柱形成交錯感覺的立面，遠看十分引人注目，因為它的高度，以後都會重新定義了布魯克林區的天際線，設計師希望無論在該區的任何地方，都可以看得見它，又因為它的獨特之處，被設計師稱為布魯克林的帝國大廈。

圖片來源：SHoP Architects

大樓內有500多套住宅，底層還有零售區域，外牆覆蓋著白色大理石，與裝飾藝術風格的銀行配合著，歷史悠久的儲蓄銀行是該市的地標性建築，早前內部已被修復，現成為該社區的主要零售中心，連接著2大街區地理位置方便，大樓的設計精心挑選了材料色調，以配合銀行的豐富美麗細節。面積隨著高度逐漸收細，顏色慢慢由淺色調漸變成深色，帶領觀看者逐漸將視線引向大樓頂層。大樓有許多防風設計，可以讓強風通過，而不會在強風下令巨大的結構搖晃。

圖片來源：SHoP Architects

大樓有多個入口，一個直接從街道進入，另一個通過翻新後的銀行進入，皆在將整個建築打造成為一個新的零售和步行空間。在較高的樓層還配備了一個籃球場，應該是世界上最高的室內籃球場。在施工過程中AR技術在現場得到廣泛使用，既可以更清晰地可視化未來的建築，又可以更有效地使設計變成現實。因為大樓獨特的形式和顏色，該市有些人將它與《魔戒》故事中反派索倫的黑暗堡壘作比較，為它增添了一點點魔幻元素。