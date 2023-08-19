圍繞世界第一高樓哈利法塔而建的環形建築　打造未來城市生態系統

迪拜變得越來越科幻了，人類更長壽，加上城市化和城市人口增長，世界各地的大城市不斷地加緊建設以應付需求，迪拜也面對著這個問題。建築工作室ZN Era為該市設想了一座Downtown Circle摩天大樓，多功能設計將被分解為一個個小單元，由辦公室、房屋和研究中心組成，圍繞世界第一高樓哈利法塔而建，很有未來的感覺。

圖片來源：ZN Era

大樓高550米，以圓環形式設計，周長3,000米，相互連接的2個主環組成住宅、公共設施、商業和文化的混合空間。環繞世界上最高的建築，得天獨厚奪目非常，在城市任何一個位置都可以清晰看見。連續環形設計的巨型結構很少見，好處是具有靈活性，如果成功會成為傳統單一高層建築的替代方案。垂直城市無論規模如何大，都只是一座獨立的高樓，高樓與高樓之間並無連繫，很難形成一個有系統的社區，然而在未來，可能更講求組成一個親切的社區多過自顧自的高樓大廈。

圖片來源：ZN Era

為了解決在保持宜居性的同時進行密集建設，Downtown Circle設計成可以自給自足，設有雨水收集和太陽能系統，綠化層設於環與環之間，工作室稱為城市綠肺，作為未來城市生態系統不可或缺的一部份，將會重點兼顧野生植物的種植和糧食生產，這些植物有助於儲存碳和過濾空氣中的污染物，美化景觀又用處多多。

圖片來源：ZN Era

環形設計著重橫向發展，所以並非如垂直設計般利用升降機，運輸系統將會利用吊艙來接送乘客。建築重視景觀，在空中公園將會有峽谷、沙丘、沼澤和瀑布的設計，旨在將人們與大自然聯繫起來，紓緩人們的心理健康，減低城市給人的壓力，鼓勵人們戶外生活方式，多點走路和接觸大自然。