迪拜擬建世上最智能的單車和步行有蓋公路　全年可控的氣候環境

在日常生活中支持環保，在減少開冷氣和用電之外，還可多步行或騎單車來取代乘坐汽車減少碳排放。然而，在人口密集的城市，難以好好規劃完善的單車路徑。快速的城市化和氣候變化帶來的日益嚴峻的挑戰，在密集城市中的出行方式，許多問題如擁堵、安全、空氣污染、噪音、碳排放等等，是許多城市正在努力應對的問題。迪拜有建築設計工作室提議打造世界上最智能的單車和步行基建，有助促進更高的生活質量。

圖片來源：URB

迪拜如同許多大城市一樣，基礎設施和現有城市結構主要是為汽車的使用而設計的，建築設計工作室URB設計一條93公里長的可持續單車及行人公路The Loop，旨在鼓勵居民選擇健康的交通方式，提供了一個全年可控的氣候環境，無懼天氣克服炎夏和雨季的影響，和迪拜所倡議的20分鐘城市生活圈目標一致，即是居民可在20分鐘之內，到達日常所需的場所，步行和騎單車是最好的通勤方案。

The Loop是一條環繞迪拜的有蓋公路，目標使用人數為300萬居民，如果將他們的通勤習慣由汽車轉向更健康的交通方式，成效是十分可觀的。設計不僅是一條玻璃管，動力地板讓人們踩在上面時會產生能量，設置灌溉系統還可以使用循環水來減少浪費。透過重新設計迪拜未來的交通基礎設施，不僅是顧全環境保護的可持續交通系統，還可將此視作市民的使用空間和公用設施，提供各種休閒和社區服務，例如興建垂直農場，公園和休閒區，加大創業和就業機會。

圖片來源：URB

城市的道路規劃，總會有不方便的地方，雖然行人總是能夠找到最好的路線，然而道路整合則會更好，The Loop有助於將城市中因修建道路或其他原因而斷開的部分連接起來，地區與地區之間多了一個專門為通勤而設的連接點，有助提升城市的活力。目前計劃處於研究和深化階段，希望在2040年之前，可讓單車和步行成為80%以上迪拜居民日常通勤的主要交通方式。