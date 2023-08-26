新加坡首座超高層建築2028年落成　推動後疫情時代建立全球化城市

新加坡是亞洲一個著名的現代化城市，城市中擁有許多高樓大廈、現代化的住宅區和商業中心，包括標誌性建築如濱海灣金沙酒店、新加坡摩天輪和新加坡藝術科學博物館等。然而現時沒有一座屬於樓高300米以上的超高層建築，直至2028年，建在新加坡中央商務區的珊頓道8號將會成為新加坡天際線上最顯眼的新地標，結合公共空間、辦公室、零售、酒店和豪華住宅，在後疫情時代建立真正的全球化城市發揮作用。

圖片來源：SOM

超高層摩天大樓定義為高度在300至600米之間的建築，現在新加坡最高的大樓是2016年啟用樓高290米的國浩大廈。由建築工作室SOM設計的珊頓道8號高305米呈階梯式結構，每級種滿植物，沿著立面有一系列空隙，外貌靈感源自竹林，以竹子這種大自然中的垂直元素形成一種親自然的設計。大樓是專門針對新加坡的熱帶氣候而設計的，以健康和環保為主要設計理念，並且達到城市最新、最嚴格的可持續發展標準。外牆以天然材料打造，空中花園設有香檳色的赤土和竹子，彎曲的邊緣形成了凸窗，提供廣闊的城市和大海景觀。

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大堂用木材、石材和赤陶構成藝術品般的倒影池，景觀花園遍布大樓，每隔五或六層從建築中開闢出來，提供了充足的休閒空間，為整體帶來光線、空氣和自然通風，總共設有超過10,000平方米的高空公共綠化地帶。豪華住宅位於大樓的最高層，坐享最佳的景色，此外還將容納辦公室和零售區域，整合充滿活力的生活、工作和娛樂元素，並且提升新加坡市中心的奢華感。

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公共表演和活動空間將帶起該街道的活力，為行人而設的一條無縫綠色走廊，將景觀從街道延伸到建築內，二樓的露天綠化地帶設有餐廳，提供了聚會的空間，周圍環繞著生物多樣性景觀，植物有效吸引鳥類和蝴蝶，自然活力滿載。