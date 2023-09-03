著名鐘錶品牌愛彼開設瑞士山區豪華酒店　與森林和滑雪道合而為一

瑞士以其壯麗的自然景觀而聞名，湖光山色美不勝收，提供了行山、滑雪和觀光等各種戶外活動的機會，亦聞名於其高品質的服務和設施，無論是酒店、餐飲還是交通，都能讓遊客感到舒適和滿意，所以人們喜歡到瑞士旅遊不會找不到原因。瑞士的鐘錶製造技術十分精湛，購買名錶是另一個吸引點，上年瑞士著名鐘錶品牌愛彼旗下的酒店面世，是與環境合而為一的豪華酒店的表表者。

圖片來源：BIG

愛彼鐘錶酒店前身為於1857年開業的法國酒店，後來重新設計成現況，由建築工作室Bjarke Ingels集團設計，一種未來主義的結構形式以層層長坡道為特色，旨在於室內和室外之間建立聯繫。該結構能夠無縫融入周圍山谷地形，體現該地區豪華旅遊業的重生，採用當地採購的木材、石材和鄉村家具，有有溫暖、柔和的色調。

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酒店設有 50 間客房和套房，空間僻靜幽美，都享有附近森林的壯麗景色，並且是完全按生態負責任的最高標準所建造的。豪華酒店佔地7,000平方米，毗鄰同是由Bjarke Ingels集團設計的另一個旅遊景點，螺旋形的愛彼工作室博物館與酒店相映成趣，為遊客，特別是鐘錶愛好者打造貼心而全面的旅遊體驗。

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酒店的屋頂向下傾斜至地面，在夏季是草地露台，冬季形成滑雪道，客人可以從屋頂滑下來接上山谷的斜坡上，中途連續的傾斜走廊連接著房間。酒店外觀由木材所覆蓋，反映酒店所在的自然環境，設有兩間餐廳、一間酒吧、水療中心和可以欣賞到滑雪場景觀的會議中心。兩間餐廳提供米芝蓮星級廚師的美食，會議室在自然風光的環繞下，配合最先進的採光技術將沐浴在自然光之中，舉行活動及會議是更加心曠神怡。