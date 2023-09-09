醫藥公司採用數碼技術打造總部　與品牌形象符合的風格提升認知度

龐大的建築物若果擁有奪目的外型，便是更佳的宣傳手法，品牌總部建築可以成為一個有效的品牌認知度提升工具，巧妙地融入品牌的標識和標誌性設計元素是基本要素，選擇與品牌形象相符合的建築風格和特色能夠傳達出品牌的核心價值。蘇州一座辦公大樓採用了獨特的裝飾立面，為這個醫藥公司的總部增強特點。

圖片來源：OLI Architecture／Ascentage Pharma

紐約OLI Architecture工作室為生物技術公司Ascentage Pharma設計了身處蘇州的總部大樓，總部建築群分佈於該地的七處位置，其立面以苯為設計元素，因為苯是一種由六個碳原子組成的環狀分子，所以大樓外觀充滿了六角形結構，採用獨特的混凝土和鋁製外牆包裹。建築群的高度和大小各不相同，環繞著室外空間，與行人小徑、花園和大型黑色花崗岩倒影水池形成網絡。

圖片來源：OLI Architecture／Ascentage Pharma

立面由一系列重複單元組成，工作室利用參數化技術進行設計，並利用編程實現設計過程的自動化，圖案分佈非常精準。在佔地 147,000 平方米的空間中，工作室佈置了一系列公共空間以及員工設施。每座建築的立面都經過精心設計，同樣採用苯環六邊形作為核心，用料是超高強度混凝土和氧化鋁，好處是可以做到如此獨特的立面設計，並達到視覺透明度和隱私的平衡。為了建造一個有遮蔽作用的門廊區域，帶有彎曲切口的淺灰色結構環繞著主建築的底層，建築上面三層是全玻璃的，主要部份被裝飾性覆層包圍著。

圖片來源：OLI Architecture／Ascentage Pharma

Ascentage Pharma主力進行新抗癌藥物的尖端研究，曾經有許多被認為無法治愈的疾病，在未來或許能夠克服，或是改善患者的生活方式。先進的建築技術符合企業的價值，數碼化造型也與未來願景相符。通過細緻的建築設計和創意的空間規劃，品牌總部可以有效提升品牌認知度，不僅僅是一個辦公場所，也是品牌形象和價值觀的體現。