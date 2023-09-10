環保設計工作室UNStudio　超出建築的功能展示未來社區該有的面貌

一個地標性建築通常具備獨特的外觀和形態，位處突出的位置，擁有顯著的高度和規模，在城市天際線中成為顯眼的存在。然而這些僅是外觀的考量，還有一些要素例如是否具備文化或歷史意義？利用創新的建築技術和材料建造，符合多功能性和社會價值，可持續性和環保設計等等，在當下時代越是顯得重要。

圖片來源：UNStudio

德國杜塞爾多夫由UNStudio工作室設計的一個綜合用途開發項目New Heart，位於杜塞爾多夫的一個獨特位置，該處預計在未來幾年將發生重大變化，迎合這變化需要建設新的社區，考慮到可達性、個性和多樣性等等，為這個城市的重要地區帶來推動力。項目旨在為地區提供充滿活力的綠色心臟，與城市天際線上附近的高樓大廈不同，新項目以兩座相對高而細長的大樓組成，以增強該處的通風和舒適度，外觀有別於一般高樓，視覺上達到強烈對比，形成一個清晰的中心地帶。

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大樓提供的露台、公園、寬敞的廣場等等形成了一個充滿活力的公共空間和聚集地，可以舉行活動並向居民和遊客開放，提供廣泛的文化、美食、休閒、醫療服務和體育活動，改善了與整個城市的聯繫。建築和社區的設計有重要的深層意思，不僅是為居民提供住所和娛樂，還提供了未來的工作機會，提升生活和住房條件，New Heart的設計重心在於面向未來。

圖片來源：UNStudio

面向未來的設計，需要在可持續性方面著手，項目具有創新的能源供應，太陽能覆蓋表面和屋頂，使用地熱供暖和製冷，提供區域供熱，可以顯著減少30%以上二氧化碳排放。項目還提出了室內氣候的概念，通過節能和面積高效的設計提供最佳的舒適度和靈活性。New Heart將會成為該市的地標性建築，所具備的多功能性和社會價值超出了單純的建築功能，減少對環境的影響並展示對可持續發展的承諾，同時為城市增添獨特的魅力和特色，展示現代建築的進步和發展。