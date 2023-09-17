建築設計｜三角形建築提供城市全景視野　上闊下窄增加視角與日光

有著奇特形態的建築物，不一定是為了萬眾矚目才設計得標奇立異，建築是一個龐大又需時長的項目，還會有很多實用性方面的設計考慮。鹿特丹一座高層住宅大樓今年竣工，從各個角度都可見到的三角形設計，為該市注入了新鮮的活力，由於減少了底部的體積，看起來基底比上方還要窄，看似一個雕塑座落在基座上，含有深意在內。

圖片來源：Barcode Architects

CasaNova是鹿特丹高層住宅的新典範，該市的城市規劃對於建築的體積與地面的比例有一定規定，為了滿足這一要求，設計師決定要減少底部的體積，將面積增加到頂部，這種細長的結構反而令鄰近建築物的視線和自然光透射更為理想，同時為居民提供了一個多達1,600平方米的廣闊空中花園。獨特的三角形結構為大樓內單位提供到300度的城市全景，單位的角位設有15平方米的寬敞陽台，由起居間延伸至室外，讓住客可以在早晨和傍晚沐浴在陽光之下。 三角形的尖端朝向南方，這樣可以最大限度地暴露在自然光之下，充足的陽光讓人得到幸福感。

圖片來源：Barcode Architects

CasaNova由Barcode Architects設計，這間工作室專門從事城市總體規劃、混合用途公共建築和高端住宅等等，工作室的理念不僅是完成工作，卻是將完成的標準提升到一個新的水平，每個項目也對功能和形式進行新的實驗。CasaNova的設計將一個默默無名的辦公區地帶轉變為市中心的一個熱鬧區域，與附近建築間建立了新的連接，可以通過建築到達博物館和公園。

圖片來源：Barcode Architects

包裹著大樓的物料是由手工切割而成的紅棕色石材，帶有手工的溫度和和溫暖色調的特色，這種石材可以隨著一天中光線的變化而改變強烈質感，從而不斷改變立面的外觀，當人們注視著大樓時，立面的視覺效果逐漸變寬並過渡到光滑拋光的表面，帶著視線向屋頂發展，增添了動態的視覺維度。大樓促進人與人的相遇，特意將停車場與住宅分開，對於很多人來說停車場是他們日常的入口，從這個有利位置通過中庭步入建築，從中可以看到屋頂露台，鄰居們可以在乘電梯之前在這裡見面，增強了鄰里關係與社區意識。