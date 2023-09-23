墨西哥以廢墟為靈感的新建水族館　幻想未來被水淹沒形成海洋生態

墨西哥馬薩特蘭有一座新建成的水族館，竟然以廢墟為靈感，幻想未來將會被水淹沒，在水退去是另一番景象，步步向前會發現一個欣欣向榮的生態系統展現在眼前。這是由建築工作室Tatiana Bilbao Estudio設計的水族館，有著迷宮般的結構，設計理念融合了海洋和陸地元素。

圖片來源：Tatiana Bilbao Estudio

水族館The Sea of Cortez Research Center主要用混凝土建成，擁有三層結構，並有一系列容納大型海洋生物水池的空間，讓遊客了解不同類型的海洋生態系統。一道道巨大的混凝土牆從建築物的不同角度延伸出來，大小各異的房間都設有開放式屋頂，令到水族館內部空間光線昏暗，猶像洞穴一樣。另設有螺旋樓梯的大型圓形大廳佔據了建築的中心，令內裡的空間隱藏在視野之外，卻是一個神秘的水族世界。在設計之先，工作室一度思考水族館的意義，最後得出廢墟的方案，越是趨向大自然，越能讓人類更好地與生態系統建立聯繫。

整個水族館引發人們的幻想，當這座建築去到一個世紀之後，海平面上升將會淹沒了它，再到下一個世紀，海水退去便留下了繁榮的海洋生物生態。再幻想當2個世紀之後的人類或生物看到了它，將會好奇這座來自2023年的建築有著什麼用途。雖然水族館看似沒有章理，然而每道混凝土牆都有著功能性，讓所在的地方具有同一性，同時解決空間、結構、環境的整合，以不規則的方式延伸到環境中，可以與周圍的景觀融為一體，並為建築物提供結構穩定性，增加內外之間的連繫，卻又非常模糊，引起更多互動的機會。

工作室希望水族館可以做到連結海洋和陸地，自然與建築，變成人們相遇的地方。不論內外都有自然的生命，不斷生長，營造了一種生命的歸屬感，並且慢慢變得完整和獨特。水族館底層是供工作人員及接待之用，二樓是入口廣場和展覽空間，上方部份設有大型水族箱和潛水設備等，水族館將會為該市和遊客提供海岸生態系統的完整體驗。