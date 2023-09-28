比哈利法塔更高的世上最高建築物　長達十年建設經歷種種原因停工

現時世界上最高的建築物是杜拜的哈利法塔，樓高828米，然而可能很快就會被超越。沙地阿拉伯一座Jeddah Tower現正建設，由芝加哥工作室Adrian Smith + Gill Gordon Architecture設計，規劃高度為1,000米，建成之後將會大大超越哈利法塔。項目在2011年發佈，2013年正式動工，本來預計在2019年完成，但該項目一直受到停工的困擾，經歷十年的建設近來終於恢復施工。

圖片來源：Adrian Smith + Gill Gordon Architecture

開發商認為如此規模的專案中，遇到了延誤是十分正常的，在理論和實際情況之間會出現誤差，從圖則去到地盤是另一個世界。截至上次報告，現在施工已達63層，情況總算樂觀。Jeddah Tower總建築面積達53萬平方米，將設有四季酒店、酒店式公寓、甲級辦公空間、豪華公寓和世界最高的觀景台，單是大樓的建設成本預計約為12億美元，從整個項目去看高達200億美元。作為建築地標和經濟象徵外，Jeddah Tower還將具有重要的文化意義。開發商將Jeddah Tower設想為通往聖城麥加的新標誌，因為Jeddah Tower的東南方與伊斯蘭教聖地麥加的卡巴聖殿位於同一條直線上。

圖片來源：Adrian Smith + Gill Gordon Architecture

Jeddah Tower的設計帶有高科技元素，然而並不是冰冷沒有感情的，呈現有機線條，細長、少許不對稱，流線型的時尚造型參考了沙漠植物生長出來的葉子，葉子從地面向上發芽向高空發展，然後在頂部開始相互分離，代表著技術融合的意義。慢慢發佈出來的圖片中顯示，大樓有一個光滑的玻璃覆蓋結構，帶有三角形痕跡，側面有著鰭狀凹痕，並且逐漸向著尖頂變細。

圖片來源：Adrian Smith + Gill Gordon Architecture

Jeddah Tower之前施工被延誤其中一個原因是承包商在2017年在該國的反腐敗行動中被捕。另外混凝土的技術亦曾經出現問題，因此必須對設計進行修改。沙地阿拉伯現時有多個大型項目正在進行，長170公里的長型城市The Line之前也受到聯合國人權理事會的批評。雖然人類文明發展是重要，然而背後涉及的人權道德問題亦不應該被繁華的表面所掩蓋。