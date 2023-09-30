布魯克林建錯視感懸臂式大樓　因為土地受限而激發出來的巧妙設計

建築物在城市的天際線起著重要的作用，高度和形狀是最直觀的特徵，展現出城市的威嚴、風格或想法，豐富了城市的視覺質感。紐約市布魯克林一座新建成的摩天大樓由兩座高層建築以相互堆疊的組件組成，互補的關係創造了一種不斷變化的觀感，在不同的角度觀看有各異的外型，形成一種巧妙的錯視感。

圖片來源：OMA

由荷蘭建築工作室OMA設計， Eagle + West設置於該區海濱，背後是著名的帝國大廈，兩座大樓猶如兄弟般互補著彼此，兩棟建築採用階梯式設計，一方面是因為空間有限，同時也是為了優化城市景觀。懸臂式設計讓大樓可以在較高處延伸以增加實用空間，兩座大樓中間設有戶外休閒空間，包括室外游泳池和景觀公園。

圖片來源：OMA

建築採用混凝土板覆蓋結構，每一塊都有不同角度的凹槽圖案，以形成視覺差異和陰影，入口處的採用更複雜的魚鱗圖案來創造焦點。特意採用8英尺 x 8英尺的大型窗戶，為了可以保持廣闊的景觀視野。大樓由一個個組件堆疊而成，每個大小都為了反映周圍社區的規模而選擇的。大樓還提高了地面約5米的高度，將為該區提供防洪能力，面對狂風暴雨都能夠應對。

圖片來源：OMA

Eagle + West設置的位置是布魯克林最北端，2條河的交會處，這個街區有時被稱為「小波蘭」。這裡自2005年被確定為新的住宅區域，陸續引入40層高的大樓，雖然這裡是交接點提供了曼哈頓的全景，然而亦分割了空間，形成了梯形輪廓並限制了街區的大小。工作室面臨的挑戰是將所需數量的住房安置在一個似乎太小而無法容納的場地和社區中，該地允許最大的建築面積並不能應付2棟大樓，如此一來大樓與大樓之間的距離只有40英尺，所以才有懸臂式設計的想法，策略性地擴展和收縮大樓的體積，從而獲得最高效率的室內空間。

圖片來源：OMA

建築還設有2層的綠化帶向海濱開放，鼓勵家庭農場社區的想法，平台是一系列公共空間，在上方有一條俯瞰曼哈頓天際線的大橋連接起來，令到這個項目成為一個較為全面的生活平台，作出了多種連結：連結過去與未來，連結室內與室外，連結城市與海濱。