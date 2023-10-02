杭州亞運主場館不僅是一個體育場地　為城市可持續發展提供助力

現正舉行的杭州亞運的消息每日都會留意，香港運動員創出佳績讓市民感到雀躍。今屆亞運會的主會場杭州奧林匹克體育中心，是2019年才落成的新場館，屬於國內最大的體育場館之一，規模為全國第三可以容納坐席80,800個。當初確定建設這座場館時，目標是打造出世界性的國際體育場地，所以在設計、永續性和性能方面都要權衡，三者融為一體成為既美觀又可持續的現代建築。

圖片來源：NBBJ

杭州奧林匹克體育中心由NBBJ工作室打造，特意採用帶有詩意的蓮花概念設計，源於杭州聞名的西湖本土出產的睡蓮，杭州是中國最美麗的城市之一，西湖是杭州的聯合國教科文組織世界遺產，這裡的睡蓮很能夠代表到這個城市，以其花瓣結構變成一系列優雅地圍繞體育場的模組。為了達到可持續性的要求，以減少碳和材料的使用，該項目的鋼材用量比當年的北京奧林匹克體育場減少67%，在設計過程中使用參數化技術進行計算分析，以確保建築物盡可能輕盈，從而減少材料浪費和碳足跡。

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整個體育場主要由4部份組成，包括體育場「大蓮花」 、游泳館「化蝶」、網球中心「小蓮花」 和綜合訓練館「玉琮」 等，項目作為城市濱河開發的一部份，附近整合了許多公共空間，例如充滿活力的休閒開發項目杭州體育公園。建築的淺色表面和綠化區域，擴展至體育場周圍進行美化，將主場館與建築群連接起來，有助於減少水徑流並防止城市熱島效應，避免因地表變化而導致其溫度明顯高於周圍環境，加強了該區附近的宜居性。

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將整個運動中心變成錢塘江沿岸商業區的休閒公園，在比賽時期為球迷和社區提供賽前賽後的休憩場所，公園以流動循環方式設計，創造了一個連結的三層步行體驗，並將主體育場和網球場結合在一起。最後目標以運動和健康為基礎，為當地可持續市政方面發揮作用，慢慢成為該區的日常生活中心，並且鼓勵對河南岸的投資，所以這不僅是一個體育場地，對於整個城市的發展也有很大的助力。