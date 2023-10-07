未來城NEOM山地項目Trojena趕在冬運會前完工　魔幻水晶塔成焦點

沙地阿拉伯西北部的Neom項目進行得如火如荼，其中一個規劃區域Trojena將會趕在2029年亞洲冬季運動會之前全面竣工，Trojena讓大自然的壯麗風光與建築工程創新地結合，這裡的高度由海拔1,500米到2,600米不等，佔地面積近60平方公里，將提供一年四季的滑雪和刺激的戶外運動。

圖片來源：Trojena／Zaha Hadid Architects

Trojena目標打造成為一個令人著迷的旅遊勝地，其中有一座由著名英國工作室Zaha Hadid Architects建築事務所負責的超高層摩天大樓，將會為該地帶來觀景、餐飲和高端零售體驗，外型優雅而宏偉，好比一座魔幻水晶塔，與附近壯麗如仙境般的山勢譜出一幅獨一無二的景象，專為熱愛奢華、冒險、娛樂和逃離日常生活的遊客提供難能可貴的體驗。

該地區有一個人工淡水湖，高330米的水晶塔處於上方的山頂，高塔由逐漸向上變細的柱子組成，運用突破性技術建造，透過纜車與湖邊的一系列酒店相連。Trojena總共有6個開發區，包含一系列的住宅、豪宅和酒店，各種零售、休閒和餐飲體驗，娛樂和運動方面涵蓋滑雪、水上運動、山地單車等，還設有一個互動式的自然保護區。

圖片來源：Trojena

Trojena旨在打造全新的山地旅遊模式，以生態旅遊為基礎，致力提高生活品質和保護自然，作為Neom項目的一部份為該地區旅遊業做出貢獻。體現出當地如何以創新技術融合獨特的地形，根據環境多樣性創造出獨特的旅遊體驗，亦是反映了與自然和諧共存，未來的生活、工作和娛樂的嶄新模式。雖然當地以沙漠氣候聞名，也是一個海灣地區，遊客前來可以體驗各種難度的滑雪道，同時欣賞對比鮮明的景色，包括蔚藍的海水、美麗的山脈以及金黃色的沙丘。