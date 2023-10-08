深圳婦兒大廈變身萬花筒　歡樂色彩以服務兒童為目的加強永續元素

深圳一座於1994年建造的婦兒大廈，是國內第一個以婦女兒童領域為主的營運項目與建築，多年來服務社群，少不免經受風吹雨打而需要翻新，現在由著名荷蘭建築工作室MVRDV為這座具有歷史的綜合用途大樓進行改造工程，搖身一變成為一座充滿活力、色彩繽紛的摩天大樓。

圖片來源：MVRDV

項目於2020年6月起動，3年之後展現出新面貌，由於採用獨特的立體圓筒形造型以及配搭多彩的外觀，被居民稱呼做萬花筒，新大樓將會以突顯公益和加強服務為宗旨，並且以大樓為核心，周邊的區域也會改造成為特色街區，正式成為成為深圳市的新地標。大樓是一座建於90年代的建築物，所以多年來隨著建築使用者需求的變化，已經追不上環境要求，再加上中國承諾的未來碳達峰、碳中和目標，加速了大樓改造的進程。

前後對比（圖片來源：MVRDV）

前後對比（圖片來源：MVRDV）

大樓高100米，內設一家酒店和各種婦女兒童福利設施，包括圖書館、禮堂、兒童劇院和展覽廳。為了解決建築物的問題，工作室設想了全面的改造，使建築物的結構能夠重覆利用，比起拆除和重建更符合永續原則。彩色的外部框架有黃色、橙色、粉紅色和綠色，這些顏色有助傳達建築的功能和服務，形成的網格將立面的深度增加了1米，這樣可以提供額外遮擋陽光的功能，隨之而減少熱量增益，加強了自然通風功能，提高使用者的舒適度以便減少對冷氣的依賴。建築的主要入口均以不同的顏色突出顯示便於引領人們入內。歡樂的色彩加強了服務兒童的目的，形成有如遊樂場般的空間，讓孩子們參觀期間增強他們的樂趣。

圖片來源：MVRDV

建築上方有一座大型露台，可以360度觀摩社區的全景，本來的停車場就改造​​成為美食廣場和公共空間，以前的地鐵入口設於外面，現在移至大樓內，將公共交通網絡連接起來減少對汽車的過度依賴。由於重覆利用了建築物的混凝土結構，節省了大約24,000立方米的混凝土。婦兒大廈興建的初期，是深圳高速發展的時期，所以許多現有建築的設計並沒有真正考慮到較長的使用壽命，後來引發了一波大規模拆除，婦兒大廈今次成功改造證明再利用的可能，即使是不完善的結構也可以透過現今技術重用，免得大量建材被棄置。