首爾建第二世宗文化會館　目標打造成世界級汝矣島河畔地標建築

建設地標性建築，除了建築的設計之外還要考慮到與周邊的連結，從建築出發凝聚出一個社區，帶動城市發展。首爾市政府之前計劃興建汝矣島河畔地標建築「第二世宗文化會館」，雖然汝矣島公園地理位置位於市中心，然而與周邊地區缺乏連結帶來了便利性問題，所以得到許多重建的意見，於是首爾市政府決定要將它改造成為一個世界級的城市文化公園，與此同時計劃在公園內部建造地標建築。

圖片來源：Zaha Hadid Architecture

新計劃分階段實行，首先重新設計公園的內部空間結構，以公園為中心打通東西兩側的交流，最後目標改造成一個符合國際金融中心地位的公園。與此同時，文化地標第二世宗文化會館預計在2026年動工，由國際建築事務所Zaha Hadid Architecture的設計方案勝出，設計目標將自然與當代建築融為一體，為首爾市中心提升活力。

圖片來源：Zaha Hadid Architecture

第二世宗文化會館將會包含一大一小的表演空間，提供餐飲和文化教育服務設施，成為促進文化發展交流的重要地點。新設計將室內和室外空間連結在一起，綠色植物包圍著建築，加入新的空間規劃如公共廣場、花園、草地、樹林和池塘，並且採用傳統韓國花園設計，藉此加強人與環境之間的共生關係，向城市的歷史致敬並展望未來。

圖片來源：Zaha Hadid Architecture

建築的亮點是150米長的室內公共觀景台，可以將河流和城市景觀一覽無遺，觀景台連接教育中心、餐廳和休息室，從底層汝矣島公園延伸出來穿過中央展覽館，通過雕塑花園再進入河濱露天劇場，讓活力流通每一處，促進各個年齡層的人們之間的互動，創造自然與建築的和諧融合。