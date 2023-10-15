英國興建歐洲最高的模組化住宅建築　帶領21世紀住屋新趨勢

建築風格會為了適應生活而改變，21世紀開始經常見到模組式建造方法，其中建築物的組件預先製作，方便進行組裝，以便提高施工效率，也有良好的質量控制，還提供了更大的彈性和可擴展性，並且能夠減少材料浪費，好處多多。英國建築工作室HTA Design在英國克羅伊登完成了一座樓高163米的公寓，該建築名為College Road，是歐洲最高的模組化住宅建築。建築由兩座相鄰大樓組成，分別高50層和35層，總共運用了1,725個模組單元建造而成，外觀設計參考了當地的舊建築風格。

圖片來源：HTA Design

College Road主要的設計概念採用克羅伊登標誌性的舊建築，並因應21世紀的城市生活方式對其進行改造，利用先進的模組化技術來解決倫敦住房短缺的問題。較矮的一座大樓提供120套經濟住房，較高的一座則擁有817套可以用來出租的公寓和便利設施，包括工作室、桑拿浴室、水療中心、健身房和空中花園。工作室認為College Road是對高密度共享居住模式的一個成功例子，也是當地政府批准共享居住類別的第一個項目，在各個方面都旨在為居民提供最宜居的私人空間，並且免費享受便利的公共設施。

圖片來源：HTA Design

建築外觀受到50和60年代倫敦南部的建築風格影響，特別受到野獸派建築啟發，外型帶有強烈的幾何圖形風格，在大樓的底部、中部和頂部的瓷磚分配都有所不同，所以建築的外觀會隨著高度的變化而有微妙的不同。在底部有一系列7米高的柱子，這些柱子特別找設計師改造，用不同的釉面瓷磚組成，由藍變白的漸變色彩，讓建築連接行人道的部份有更加吸引的視覺效果。

圖片來源：HTA Design

圖片來源：HTA Design

由於模組化建造使用的是預製組件，可以更有效地利用材料，更精確地計算所需材料的數量，以減少浪費，與此同時，可以根據需求生產不同類型的模組。College Road透過寬敞、精心設計的公共空間，提升了住宅的宜居性，居民即使面對住屋需求的問題，也不必降低生活質素。藉著公共空間可以鼓勵社交互動，同時確保每個家庭的大小，都提供到適合的休息和隱私空間。