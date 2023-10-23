印尼峇里島奇特瑜伽空間　用竹子與泥土製成有機設計好處多

有機設計強調與自然環境的和諧共存和和可持續性，尋求受自然界啟發並模仿自然的形式，通常具有創新和獨特性設計，例如推崇自由流動的形式、結構和材料，從而創造出獨特的視覺和感官體驗。在印尼的峇里島上，新建了一座瑜伽和冥想空間Lumi Shala，主要是由竹子製成，頂部覆蓋著銅瓦略帶閃亮，形成一系列重疊包裹著建築的花瓣。

圖片來源：Ibuku

由當地工作室Ibuku設計的Lumi Shala，主要想傳達一種輕盈的感覺和與自然的聯繫，由一層層的竹子形式所包圍，花瓣狀的屋頂透過網格殼結構連接，向2個方向彎曲以形成其獨特的形狀。冥想空間的內部天花板由竹子重疊起來會帶有一些狹窄的間隙，可以讓陽光進入內裡空間。典型的圓頂輪廓以5個彎曲的表面組成，由內向外展開，每個表面都覆蓋著手工裝上的銅瓦。

圖片來源：Ibuku

有機設計將環境可持續性納入設計，同時亦關注人們的健康，所以會考慮到人們的身心需求，創造出舒適、健康和具有人性化的環境。Lumi Shala是一個史無前例的竹建築設計，溫暖的陽光引入內部之後帶來輕盈和自由的感覺，特別切合瑜伽和冥想的理念。由於竹子底部之間有間隙，所以亦會形成拱形的開口變成進入中央空間的通道，進入內部之後可以觀看到外面的自然景觀。外面的一些矮牆由當地的手工磚塊製成，採用石灰石、粘土和當地泥土的混合物製作，使用環保和可回收的材料降低對環境的負面影響。

圖片來源：Ibuku

工作室致力推廣現代竹建築，他們在峇里島另外有一些建築都是用竹製成的，竹子是一種可持續的建材，數年之間便能成材，貼近用之不竭，而且竹子輕盈方便運輸，也不會生鏽耐用度高，日曬雨淋數十年沒有問題，當然竹子也有局限性，難以用來興建高樓大廈，而且著重手工製作，卻意味著提供更多的工作機會，有助於興振當地產業。