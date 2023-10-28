紐約新落成超高層大樓裂出鋸齒紋！階梯式露台將會變成綠色藤蔓

高樓大廈如果擁有奇特的外觀設計，可以讓全城市民和遊客都目不轉睛，而且可以作為一個地標發揮作用。然而建築的獨特設計並非一定只為美觀，也可能有著不同功能。擁有許多出色設計的建築工作室Bjarke Ingels Group（BIG）有一棟位處紐約市的超高層摩天大樓竣工，也是該市唯一一座擁有獨特鋸齒紋外觀的高層建築。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

這棟建築名為The Spiral，樓高314米有66層，外部環繞著一系列階梯式露台，所以取了螺旋的意思來做名字，這個獨特的設計是該市獨有的，遠看像是有一條鋸齒紋螺旋向上，恍如大廈出現了裂口一般，其實這條裂口是一個個露台。螺旋型結構不只為美觀，也可以確保大樓的每一層都向室外開放，形成空中花園和中庭，並且巧妙地將底層到頂層的開放式地板連接成一個不間斷的空間。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

階梯式露台的設計可以隨著高度上升時而慢慢切入建築物的地板，從而減少了大樓頂部的整體體積。由於這條裂口是圍繞著大樓的，所以令到一連串的露台都可以享用室外的空氣和光線，加強了採光和通風效果，現代人越來越注重生活環起質素和健康，這個設計可以融入到這種生活態度當中。而且是一個開放的戶外空間，所以也會引入一些植物來進行綠化，使得綠化效果處處可見，並不需要特意空出一些空間來做綠化地帶，讓更多用戶可以享用得到。

圖片來源：Bjarke Ingels Group

計劃將會種植一些抗旱和抗風植物品​​種、灌木叢和會在冬季開花的樹木，適應環境並且不會太過讓人對於打理植物感到煩惱，隨著時間這些植物將會繼續成長，現時見到的鋸齒紋裂口將會慢慢變成一條綠色絲帶圍繞大樓，猶像一條藤蔓處於城市的天際線。至於植物的排列方式將會根據太陽的方向和風速的不同而有所改變，還會引入水管理系統來處理雨水，妥善分配到綠色景觀之中。