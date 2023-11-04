建築｜巴爾的摩海濱振興項目　主建築獨特設計吸引人流促進活力

好的建築設計可以聚集人群並促進城市的活力，設計師可以創造吸引人的公共空間讓人們可以休憩和互動，與城市環境融合，並且唯有獨特的設計和創新的概念可以引起人們的興趣和好奇心。在美國巴爾的摩海濱正在進行一個振興項目，丹麥建築事務所3XN被選中負責建造一座階梯式零售建築。

圖片來源：3XN

事務所3XN的公司來自哥本哈根，哥本哈根的海濱一直都是工作港口、工業場所，而不是人們會聚集的地方。所以接到了這個項目之後，事務所更用心地打造一個可以供人們閒逛、放鬆或享受他們的城市的聚集地。建築採用的階梯式設計，靈感來自帆船的形態，弧形形狀與漂浮在港口附近眾多的帆互相映襯。階梯式地板設計則是為了促進社區發展而創造的，一級一級向上發展，令到屋頂都能夠成為公共景觀，設有易於穿越的露台，讓人們可以走上去參與活動或者欣賞高處才能享用的海濱景色。

圖片來源：3XN

建築的結構是一個凹形設計，不僅是美學上的考量，可以創造一個圓形劇場空間，每一層都可以舉行活動並且有密切的聯繫，給人們一種親密的感覺，確保他們感受到並融入周圍的環境。通往零售空間的拱形大門就像風帆引導風流一樣，建築物凹形彎曲露台亦同樣地引入微微海風。然而，畢竟是海邊所以亦要有安全上的考慮，寬敞的外部設計引入雨水管理概念，將洪水預測納入基礎設計中，同時建築也被設計為極端炎熱和空氣質量不佳時的社區庇護所。

圖片來源：3XN

室內空間有多個樓層，覆蓋著淺色木材和石材天花板，落地窗引入陽光，讓人在怡人的氣氛之下盡情購物。建築面向內港和未來落成的公園，設計以擴大和擴展那裡的公共空間為主，雖然建築自身很有吸引力，然而好建築亦尋求與城市環境的連接，並且提供友好的人行通道和交通流線，讓人們能夠輕鬆進入和離開建築，形成一個活動圈，想要的不只是人們的停留，卻是人們的流動帶來活力。