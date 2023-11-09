悉尼新大樓選為全球最佳高層建築　六成結構為重用印證永續可能

面臨城市密度的增長和環境問題的困境，怎樣的建築才是合適的解決方案？在吉隆坡舉行的CTBUH年度國際會議上，以「人性化高密度」為主題展開討論，將悉尼新設計的大樓Quay Quarter Tower選為2023年全球最佳高層建築，特色是這個項目沒有建造一座新建築，而是對1976年落成的舊建築進行了改造，保留大部份原本結構，說明了建築適應性重用的可能性。

圖片來源：3XN

Quay Quarter Tower受到認可，致力於創造更永續的城市環境，由建築工作室3XN設計並與BVN合作開發，使這座206米高的摩天大樓突顯重新利用現有建築以延長其使用壽命，並減少建築對環境影響的潛力。本來的大樓為AMP中心，已經接近其使用壽命，卻沒有面臨拆除的命運，而是進行升級改造。這個方法旨在減緩氣候變遷，促進環境、經濟和社會的可持續性，保留了超過65%的原始結構，有效減少了12,000噸碳排放。

圖片來源：3XN

新設計帶有外部遮陽罩的立面，可以阻擋30%的太陽照射，這個做法有多個好處，減少大樓的熱吸收，減低內裡冷氣空調使用。太陽直接照射會加速耗損，遮陽罩的設立，可以減少機械負荷並消除對熱量控制的內部百葉窗的需要。另外，在中庭設有創新的可移動地板系統，根據業務需求靈活地調整空間。設計影響了建築的外觀，給予建築強烈的個性，加強圍護結構的質感，在外面看來，並沒有讓人感覺到竟然有半數以上的結構是重用的，卻能賦予其新的生命，並為周圍的區域注入新的活力。

圖片來源：3XN

建築注重社區和連結性，建立垂直村莊的概念，鼓勵人們之間的互動，透過將內部空間延伸至外部露台，並設有天台公園和咖啡館，提供一個擁有綠色元素的舒適空間，吸引人們到來。隨著建築的高度上升，立面逐漸向東傾斜，這樣就可以清晰看到海港的景色，而且確保建築物不會對附近的地區，例如皇家植物園或南部的公共博物館空間產生額外的陰影。在不影響區域的環境之下，提升建築本身的宜居性，並且為地區注入新活力。