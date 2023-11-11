阿布扎比博物館外型酷似獵鷹翅膀　一再推遲預計2025才開放

在阿拉伯聯合大公國首都阿布扎比有一座計劃已久的博物館，Zayed National Museum的興建是為了紀念已故阿聯酋國父兼首任總統（Zayed bin Sultan Al Nahyan）而設計的，博物館計劃成為該地的文化中心，在展示阿聯酋的歷史和文化的同時，見證這裡的經濟轉型。原定計劃在2012年竣工，可惜一再推遲到現今，預計會2025年才能開放。

圖片來源：Foster + Partners

Zayed National Museum由建築工作室Foster + Partners設計，外型與典型的博物館不同，主要結構為5座高塔，酷似翅膀般的太陽能熱塔，塔的形狀參考獵鷹的翼，是以紀念國父對獵鷹的熱愛。博物館坐落在一個風景優美的花園內，5座高塔由輕質鋼材製成，依照空氣動力學設計，由於熱煙囪效應頂部的熱量將空氣垂直向上吸入內部，再利用翅膀背風處的負壓將熱空氣排出，新鮮空氣也在較低位置被吸收，並通過埋在地面之下的冷卻管道釋放到博物館的大廳。

圖片來源：Foster + Partners

博物館被設想成為國父的紀念碑和紀念館，在建築上目標是打造一個高效、現代的形式，再與傳統阿拉伯設計和熱情好客的元素相結合，體現國父對該地的遺產和對大自然的熱愛。在內部，中央大廳上方滿佈著照明系統，將商店、咖啡館和非正式表演場所聚集在一起，空間設計著重光影的處理，從開口的地方引導強烈的陽光照亮有如雕塑般的內部空間，令內裡充滿著活力。

圖片來源：Foster + Partners

本來在2009年博物館與大英博物館簽署了為期十年的合約，大英博物館將會協助策展並借出約500件藏品，可惜直至合約到期為止博物館仍未開放，兩間博物館要重新簽約。在博物館內預期會見到很多史前展品，其中最古老的一件是距今7,000萬年前的海洋生物化石，熱帶水域曾經覆蓋了現在阿拉伯聯合大公國的大部份地區，水棲恐龍和海洋生物後來形成了今天的石油儲藏。該地豐富的陸地和海洋資源吸引到第一批人類前來聚居，展品中有一些新石器時代的生活證據，以及史前人類進行貿易的痕跡，可以見到迄今為止發現的最早的珍珠之一。