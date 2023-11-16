溫哥華新大樓推出即售罄　外型設計突顯地理優勢形成獨特視覺效果

好的設計令建築生色不少，用戶能夠感受到建築之美，自然大受歡迎。於溫哥華天際線新增了一棟美麗的大樓，擁有富有動感的起伏形態，開售以來不到一周的時間，便以創紀錄的價格售罄。

圖片來源：Kohn Pedersen Fox

溫哥華最新的辦公大樓320 Granville，是該市正在發展的中央海濱樞紐的核心，其獨特的地理位置受惠了連接市中心和海濱區域，所以其設計靈感亦來自海濱。由鐵路、水道、街道和航空多種交通方式都在此交匯起來，還增加了行人體驗使它與城市建立了更密切的聯繫，是它大受歡迎的一大原因。然而它的設計也為該市天際線增添了獨特元素，與鄰近建築物的混凝土和直線形狀不同，它擁有更為動態的曲線，以水流為靈感，輕微彎曲的玻璃牆在高處蕩漾。

圖片來源：Kohn Pedersen Fox

320 Granville是一棟30層樓的摩天大樓，由美國建築工作室Kohn Pedersen Fox設計，建築主要採用玻璃和粉末塗層鋁製框架建成，目標充分利用海濱這一絕佳場地的優勢，所以要設計出能夠響應海濱環境的建築，建築表面凹凸起伏的形態，加上三個角落都有圓形邊緣與街區的拐角形成一致的角度，融入了街區環境又能突出設計的優勢。為了加強水性的風格，表現在弧形和波浪形的頂部護牆上，每層樓之間有10英尺高的玻璃立面，增加了額外的變化形成漣漪效果，產生的光反射和陰影。

圖片來源：Kohn Pedersen Fox

該市對建築物的高度有所限制，所以該大樓並沒有想象中高，然而要在天際線的視覺效果上佔一地位，在大樓的形狀上創造出特別的視覺效果，突出了建築物的垂直比例，使它在某些角度看時會顯得更高。在設施方面有毗鄰大廳的咖啡廳和天台花園，入口兩側是一系列地板為周圍的區域提供庇護，免受該市多雨的冬天的影響。