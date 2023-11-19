鹿特丹雕塑般的移民博物館　曾是世上最大倉庫見證數百萬移民旅程

建築和歷史關係密切，若果建築與座落的土地的故事產生連接，更能營造與別不同的體驗。鹿特丹一間FENIX移民博物館計劃於2025年開放，博物館的目的是透過與藝術、建築、攝影和歷史來說明全球移民的故事，項目包括一個長遠的修復過程，所修復的是一座佔地16,000平方米的建築，曾經是世界上最大的倉庫，這個倉庫與移民息息相關。

圖片來源：MAD Architects

FENIX移民博物館由MAD Architects設計，選址鹿特丹城市港口，於2020年動工，開始修復一座可追溯至1932年的歷史倉庫，成為博物館體驗的基礎。倉庫曾經是荷蘭至美洲線的倉儲和運輸中心，在19至20世紀為數百萬移民的旅程提供了幫助，使這個地理位置是歐洲歷史上著名的人口遷徙門戶，大多數人都是乘船移居至美國，亦有一部份華人在此處落腳，成為了歐洲最早建立的唐人街。

圖片來源：MAD Architects

倉庫成為了博物館，探索人類遷徙的故事，於倉庫上方有一座龍捲風形態的雕塑，結構從底層向上延伸，樓梯貫穿地面與建築樓層，最終直達觀景台，樓梯與觀景台連成一體，在此可以看到市內的景色和著名的建築，例如紐約酒店的前身是荷蘭至美國航線的總部。在設計新結構時工作室需要展示未來與過去之間的關係，以延續建築的故事，龍捲風雕塑是代表未來，卻是植根於過去，寓意著移民旅程的意義，這棟建築見證了荷蘭和歐洲的過去、現在與未來。

圖片來源：MAD Architects

博物館內，一樓由三個主題項目組成，由2,000個捐贈的手提箱組成紀念性迷宮裝置藝術，由紀實影像構成的「移民之家」攝影裝置探討家庭、航行的危險和告別等主題，還有佔地2,275平方米的靈活空間留待未來以新的方式來策展。博物館希望人們可以透過這座建築欣賞這個歷史社區，從地標建築吸引遊客前往，進行深度交流，介紹鹿特丹的歷史與文化。