吸睛球形音樂場所　倫敦巨型黑球因為對市區造成傷害而被拒興建

美國拉斯維加斯有一座最昂貴的娛樂場所「威尼斯人酒店球體館」，又名MSG Sphere，內部擁有世上最大的LED屏幕，最終造價達到23億美元。這個壯觀宏偉又奇特的建築，還打算在倫敦興建一座姊妹館，然而受到市長的反對無疾而終。

MSG Sphere London（圖片來源：Populous）

MSG Sphere是一座由Populous設計的球形音樂場所，Populous操刀過3,000多個項目，項目範疇包括場館、空間、體驗和活動。城市中多了一個地標性的建築，本應是可喜可賀的事情，然而當MSG Sphere London遞交規劃申請時，當局以會對數百名居民造成不可接受的傷害為由而拒絕申請。當局指倫敦對世界各地的項目都持有開放態度，也希望城市中可以看到更多世界級的創新娛樂場所，可惜對於MSG Sphere仍抱有嚴重擔憂。

拉斯維加斯的MSG Sphere（圖片來源：Populous）

在審核時當局請專家進行審查，發現照明球體及內裡的人工照明系統將會對居住在附近的民眾產生重大的負面影響，預計MSG Sphere London高90米，寬120米，由於體積龐大，能源消耗較高，該建築被認為是不符合可持續發展條件。另外，建築所佔據的位置與該市開發形式不協調，過度主導地區發展，不利於市中心的外觀及環境。

拉斯維加斯的MSG Sphere（圖片來源：Populous）

看來暫時MSG Sphere只有拉斯維加斯一座，自從竣工後，它不斷用來舉辦現場娛樂表演和音樂會，場館可以容納20,000人，在球體的外部展示各種視覺效果，被命名為Exosphere的巨型LED螢幕打破了世界紀錄，約120萬個圓盤組成，每個圓盤包含48個獨立的LED，可以顯示2.56億種不同的顏色。MSG Sphere也是世界上最大的球形建築，它被認為不只是一個螢幕或廣告牌，也是一座有生命力的建築，非常獨一無二。