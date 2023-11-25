沙地阿拉伯新機場設計　石頭狀建築群別具一格向當地傳統風格借鏡

航空運輸無可避免地會有大量碳排放，對環境造成影響，現在新建的機場都要在環保方面著手，人性化的設計營造出良好的環境，讓面向國際的機場達到世界指標。Foster + Partners建築事務所先前贏得了沙地阿拉伯Abha Airport設計的國際競賽，獲獎設計透過一系列相互關聯的人性化建設，為旅行體驗帶來了新鮮空氣、綠色植物和自然光元素，為新類型的機場設計樹立了基準。

圖片來源：Foster + Partners

很多人對機場的認知，都會是科技感強，帶有未來的感覺，偏向冷色調⋯⋯可能因為航空技術是突出該國科技和先進的表現。然而，機場也是一個對外的門戶，外國人光臨當地的第一個印象，也有機會是旅途的開始或者終結，如果設計舒適，讓人感到親和力，更有賓至如歸的感覺。Abha Airport是一個由當地村莊啟發的石頭建築群，石頭狀建築物圍繞外部庭院，對機場完全改造，利用當地材料來建成，強調了該地區的傳統細節，加強遊客對該地區的美麗觀感。候機室配有粉紅色地磚和木材質格子結構，屋頂的開口可以引入自然光線。這樣的設計借鑒了附近傳統村莊的材料應用特性，石牆雖然粗糙，卻與豐富多彩的內部色調形成強烈的視覺上的對比。此外，這樣的設計還與周圍環境互相融合，不會讓人感到格格不入。

圖片來源：Foster + Partners

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航天大廈的佈局特別為了該地區溫暖的氣候而設，庭院間主導風向，提供自然通風，同時配合石牆創造涼快的室內環境。建築群之間由露天庭院和鋪有石板的人行道相連接，室內區域將設有零售店、餐廳和咖啡廳，這些場所將通向景觀庭院，並提供戶外座位供遊客休息和享用自然環境，放鬆身心，讓旅程得以歇息。事務所指機場是一種對於該地區的美麗景觀的慶祝方式，亦是為世界各地的遊人們介紹這裡的門戶，以人們對一般機場的認知大有不同，重點突顯當地傳統建築細節和梯田的錯落景觀下進行徹底改造。