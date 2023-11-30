著名美食家陳泰銘窖藏　1.3億港元成交成最具價值葡萄酒拍賣之一

【葡萄酒拍賣】在香港自從經歷了疫情之後，酒市好像仍未能回復當年勇，不過在美酒的拍賣場上卻是另一番光景。據知名拍賣會蘇富比的數據顯示，洋酒拍賣成交額於過去十年誇張地以倍數增長，於2013年成交額的5,800萬美元，大幅攀升至去年創紀錄的58億美元。競投人數亦增長了四倍之多，也有年輕化的趨勢，近六成的新買家年齡落在30至40歲，這股新活力的加入使得美酒拍賣愈是旺盛。

圖片來源：香港蘇富比

於剛過去的周末（11月24及25日），香港蘇富比展開了一場矚目的拍賣「淵博卓絕的酒窖臻藏」，以極為傲人的成績總攬1.3億港元圓滿收槌，成為史上最具價值的葡萄酒拍賣之一。上拍的作品皆為著名美食家和美學家陳泰銘先生之窖藏，並且僅為第一部分，接下來將繼續於全球各地進行。是次拍賣吸引到熱烈的競拍，原因是這批藏品別具規模、品質極佳，而且包羅萬有。一共1,500件拍品、約8,000瓶佳釀僅為陳泰銘先生龐大收藏的一小部分，花上了四十年時間收藏，陳泰銘先生的葡萄酒和藝術收藏堪稱世界之最，亦憑著其獨到的鑑賞力和敏銳味覺，賦予這批作品極佳的保證。

著名美食家和美學家陳泰銘先生（圖片來源：香港蘇富比）

藏品絕大部分均來自傳奇葡萄園，當中有些作品極為稀有甚至連酒莊亦垂涎，美酒如同藝術品一樣，其重要性大多來自三大標準，包括品質、稀有性和來源。是次這批拍品皆有出處，因為是直接購自葡萄園或者來自世界最頂級的洋酒收藏，例如有「勃根地教父」美譽的Henri Jayer的私人酒窖，10瓶「Vosne Romanée Cros Parantoux 1999 Henri Jayer」於是次拍賣以領先姿態拍出，以1,875,000港元成交。由Henri Jayer釀造的葡萄酒往往都成為傳奇，這款作品出自Cros Parantoux莊園則是勃根地金丘區中被譽為最備受讚譽和追捧的葡萄園，名氣甚豐，亦為酒迷所趨之若鶩，拍出佳績不令人意外，反而是一瓶難求的作品。

10瓶「Vosne Romanée Cros Parantoux 1999 Henri Jayer」於是次拍賣以領先姿態拍出，以1,875,000港元成交（圖片來源：香港蘇富比）

是次拍賣比較包羅萬有，反而之後陸續舉行的拍賣則會重點展現個別產區或類型的葡萄酒。在拍賣中不難見到波爾多、勃根地、香檳區和隆河區這些最富盛名的頂級佳釀。回顧陳泰銘先生的個人歷史，原來最初是藝術品打開了他的收藏之路，早在1976年大學時期已經自己儲錢購入香港藝術家張義的木雕藝術品。至於酒方面，他自小就會於台灣家中與家人一起釀酒，所以葡萄酒收藏也是順勢之舉，最初會從知名度較高的波爾多入手，但漸漸卻擴展到數量更珍稀的勃根地產區，當時勃根地的作品仍未流行。對勃根地的鍾情，甚至令他收購了著名的Musigny特級莊園來釀製自家葡萄酒，所出品的其中5瓶橫跨2015至2019年的馬格南瓶陳釀Faiveley Musigny，是次亦以787,500港元成交。