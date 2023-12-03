瑞士新醫療中心建築宛如藝術館　炫目設計能源自給自足

地市的不夜天，總被認為是繁華的象徵。然而隨著環保問題越是逼切，建築都被鼓吹節省電力。在瑞士巴塞爾一間生物醫學公司校園的新建築，設於萊茵河旁邊，建築立面由光伏電池和LED燈組成，通過這個項目向眾人展示這種設計不僅僅是消耗電力還可以自己發電，太陽能模組的選擇帶來較低的碳足跡，這與公司的可持續發展原則相一致。

圖片來源：AMDL Circle

Novartis Pavilion是一個圓形建築，裡面有一個教育和資訊中心，為活動和展覽提供靈活的空間，其外觀呈現的燈光幻彩成為與外界交流的媒介。由意大利工作室AMDL Circle設計，將建築的功能需求與自給自足藝術裝置的特點結合。立面的設計基於一個由個體細胞組成的有機結構的概念，很符合到公司的性質，體現了不斷變化和研究的理念，而且它們僅需要很少的能源和很少的光線就能開始發電，可以應用於光線條件不理想的地方，比如圓形的立面上。

圖片來源：AMDL Circle

採用圓形的設計，是因為圓形被認為是強大的心理或者物理能量場的形態，由於建築本身必須傳達能量，還會激發和促進不同聲音和文化之間的連結。Novartis Pavilion旨在成為一個聚會之地，讓公司在這裡展示致力於社區健康的使命，所以要建立一個開放、透明的方式，與客戶和訪客建立聯繫，建築可以透過三個不同的地點進入，由於位於高地能夠從上方主導周圍環境，與植被融為一體。位於上層的展覽空間是一個圓形畫廊，呈現流動的形態，沒有牆壁或分隔元素，並且非常高，人造光從頂部照射進來，照亮了空間，營造出一種幽靜的氛圍，有點像古老教堂一樣。地板的結構採用膠合層壓木材，經過白色處理加強現代感，同時又不失天然材料的印記。

圖片來源：AMDL Circle

該館的功能是讓觀眾了解科學和藥理學的發展。為此而設計了一個科普展覽，採用一系列互動牆和精緻的投影技術，實現佈局設計的無限靈活性。底層沒有牆壁，而是四周都是玻璃，任由自然光透過玻璃進入空間，而不會中斷與外部的接觸。外部立面的多媒體膜覆通過數碼化藝術作品，將公司的主題傳達到城市空間中，讓觀眾對生命科學產生好奇和著迷。