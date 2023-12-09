日本著名建築設計師坂茂操刀　以無限為題馬爾代夫新度假村

馬爾代夫是一個細小的國家，有著「失落的天堂」的名字，美麗的自然風光使馬爾代夫成為旅遊熱點。有些人去旅行會先定行程路線，然而在馬爾代夫這裡可能最先是預訂住宿。馬爾代夫現時的經濟很大程度上依賴著旅遊業，自從70年代興建第一座度假村之後，自此改變了這裡的經濟型態，各式各樣的度假村吸引著遊人到來。日本著名建築設計師坂茂，最近公布了馬爾代夫的一個度假住宅計劃，讓每位住戶都可以享用私人無邊際泳池以及自己的戶外休閒空間。

圖片來源：Shigeru Ban Architects

新開發項目名為「Infinite Maldives」，希望以無限的方式與大海和大自然融為一體。傳統的度假村設計會先設計和建築物，再利用剩餘的空間佈置景觀，然而在Infinite Maldives這裡，建築師先考慮度假村的景觀設計，充分利用海洋、地形和植被之間關係，創造出帶有連續性和舒適性的內外空間。度假村位於馬累環礁內，將會有44棟水上別墅，還擁有許多額外的設施，包括健身中心、水療中心和健康設施等，設計風格秉承著馬爾代夫的傳統風格，特別倡導自然理念。

圖片來源：Shigeru Ban Architects

馬爾代夫是一個與海洋共生的群島國家，地域中有多達80%的陸地海拔不到一米。由於環境問題的影響，現時的海平面持續上升，所以全球各地很多島嶼和低地地區都受到海水氾濫和海岸侵蝕問題影響，對於宜居性和安全性都有極大威脅，馬爾代夫也不例外，聯合國指出如果依目前海平面上升速度馬爾代夫將會在2100年不再宜居。在環保的大前提之下，「Infinite Maldives」最重要的宗旨亦是盡量減少對環境的影響，最大限度地減少建築和材料生產的運輸和能源量，所以建築用了很多創新的預製方法，大量使用輕質材料和回收材料，目標是打造一個讓人們身心放鬆、與環境和諧相處的地方，真正意義上符合可持續發展。