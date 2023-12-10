相連港珠澳大橋的嶄新藝術中心　富有現代感珠海文化藝術新地標

珠海市金灣區市民藝術中心是一個佔地達十萬平方米的新地標，即將於今個年尾完工，與港珠澳大橋相連，來往深圳和香港只需一小時。由著名建築工作室Zaha Hadid Architects設計，藝術中心的造型有如展翅的飛鳥，室內場館「黑盒子」是一個多功能的大廳，可以滿足到各類劇目、音樂劇、歌舞等等舞台演出。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

藝術中心位於該市的一個人工湖上，其特點是其廣闊的屋頂景觀，四邊由鋼製簷篷的角翼組成，形成一種類似於飛鳥的形態，是模仿中國南方候鳥的人字形飛行隊形。藝術中心內部包含三個不同的文化場館，包括科學中心、藝術博物館和表演藝術中心，都具有獨特的特色，帶給遊客不同的體驗，透過連貫的形式和結構結合在一起。演藝中心「黑盒子」有1,200個座位和500個可伸縮座位，形成一個富有科技感的多功能劇院。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

藝術中心位於市內航空新城的中心，是建構出航空新城的最後一個部份，航空新城社區擁有10萬居民，與港珠澳大橋相連，藝術中心透過行人坡道和隧道與周圍環境連結在一起。中心每個場館的頂部都有一個鋼製天篷，由鋼製的預製板組成，總共只有22根柱子支撐，場館朝向廣場的面向均設有玻璃牆，讓周邊民眾可以清楚見到每個場館的個性和特色。大劇院和藝術博物館均採用淺色材料建成，而黑盒子和科學中心則採用深色飾面，區分出不同部份清晰有序。藝術中心還設有多個戶外互動區域，包括西側的露天劇場，可以用來作戶外表演，令該區生色不少。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

建築座落在人工湖之上，人工湖本身同樣由Zaha Hadid Architects設計，符合珠海一個名為「海綿城市」的目標，有著多個功能，包括儲存多餘的水量來緩解洪水、水污染和水資源短缺問題，此外，湖中還棲息著不少水生植物和動物，這些生態可以自然過濾污染物，美化環境，這類的做法現時在中國各地城市都大力發展。藝術中心現在只差廢熱回收系統以及水循環系統便正式完工，預計會在今年內完成。