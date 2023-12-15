澳洲吸睛藝術中心水泥布幕外觀　向馬戲團和表演歷史致敬

很多人都想將幻想變成現實，建築設計師的巧手總是能夠將奇怪想法實現。在澳洲維多利亞州一座名為「Geelong Arts Centre」的藝術中心完成了改造工程，讓人意想不到地將一整塊像雕塑又像布簾的懸垂立面置於外部，吸引著眾人的目光之餘也帶有深意。

圖片來源：ARM Architecture

Geelong Arts Centre最初建於1981年，以野獸派風格建成，澳洲的建築設計工作室ARM Architecture將其進行改造大翻新，窗簾布幕般的外觀，是採用玻璃纖維混凝土製成的，以這個想法來改造，靈感來自馬戲團入口的外觀，是參照了維多利亞州早期巡迴演出的歷史。建築將成為吉朗市文化區一個具有願景的標誌性建築，整個重建計劃預計耗資1.4億澳元，將藝術中心打造成為澳洲最大的區域性藝術中心，擁有多樣化的表演場所和空間。

圖片來源：ARM Architecture

建築的內部佈局被設計為一系列多功能空間，每個空間都適用於各種藝術、表演和社區活動。這包括一個可容納500個座位的劇院，可以在現場演唱模式下擴展到800個座位，一個名為Open House的混合劇院，連接到附近街區廣場擁有250個座位，設想為公共空間的延伸，透過可操作的玻璃門向前院和街道開放，休息區兩側可用作表演空間，還有酒吧和露天用餐區，這些都促進了從音樂會和展覽到節日和市集的多樣化社區體驗，同時供專業人士和業餘愛好者使用的靈活空間。

外部設計具有獨特的特色，融合了表演的視覺元素、場地的歷史背景以及Wadawurrung（吉朗及周邊地區的澳洲原住民）文化和傳統。建築與多位著名藝術家及原住民藝術家合作，強化了當地原住民社區的聲音，展示了民族的故事，以及數千年來Wadawurrung的表演方式。中心內還展示了藝術家的作品，項目的非凡之處在於它是與原住民真正的合作和共同設計，而不是孤立地製作並放置在建築物中的藝術品。藝術館形式一直以來都並非一個最好的展覽模式，太高的技術含量或藝術成分，往往會令人望而生畏，築起門檻。而這座藝術中心既樸實、開放，又有公共領域的延伸，可以成為吉朗一個世界級的文化場所。