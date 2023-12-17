布拉格新建築以100尖塔黃金城為靈感　新舊概念交互重塑城市景觀

布拉格是捷克共和國的首都，也是一座著名的美麗城市，因其哥德式風格的教堂及教堂上美麗的塔樓、尖頂而聞名，所以又有「the golden city of 100 spires」的名字。今年Zaha Hadid Architects建築事務所為該市設計了一座地標建築Masaryčka，巍然聳立，重塑了布拉格的城市景觀，與布拉格的城市特質息息相關。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

Masaryčka是該市一個辦公和零售開發項目，佔地 28,000 平方米，由東面的七層大樓和西面的九層大樓組成，適應不斷增長的企業和現代工作模式而興建，座落的位置是捷克鐵路公司所屬一個歷史悠久的火車站，經過現代化改造相結合，在軌道上方建立了一個新的廣場，並且在前後兩個站之間建立了步行路線，Masaryčka預計會在2026年啟用。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

Masaryčka的設計從「the golden city of 100 spires」中汲取靈感，在立面上結合了外部翅片，達到遮陽的效果，並在水平和垂直元素之間形成獨特的相互作用，一面向著老城區，視覺上相映成趣。布拉格的視覺印象主要來自老城區，有著眾多的著名大教堂，遠看之下可以看到高高的尖塔，布拉格的每座教堂或歷史建築似乎都有尖頂，19世紀初有學者數出布拉格所有大教堂和建築共有103座塔樓和尖頂，所以得到「100座尖塔的黃金之城」的美麗名字。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

新建築不只重塑了城市的景觀，亦致力於永續發展，建築設有雙層隔熱外牆，設有可直接通往戶外空間的露台和欣賞城市全景的公共屋頂花園，設有智能管理系統監控調整環境控制以減少能源消耗。建築種滿了當地物種，並透過雨水收集系統來灌溉，隨著建築的興建，將街道改造成綠樹成蔭的大道，所有植物都有助於冷卻和淨化空氣。至於建築所用到的建材，就是來自當地供應商和高回收含量的材料，符合2025年隱含碳和營運碳目標。