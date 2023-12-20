杜拜將建全世界最大工珊瑚礁　以目前碳排量珊瑚礁恐於本世紀滅絕

地球有四分之三的面積被海洋所覆蓋，海洋是地球所有生物的生命泉源，然而人類的出現，與其是敬畏海洋更多的是利用海洋，雖然海洋有強大的再生能力，可惜最難敵人類之手，其惡果可能會反噬人類。以目前世界氣溫預計將上升2.9度，今個世紀末的海平面將會上升2米。另外，由於氣候變化地球失去了一半的珊瑚⋯⋯海洋的健康與城市的健康是直接連繫的，我們的整個生態系統都與海洋相連，這就是為什麼海洋和生態需要保持平衡。

圖片來源：URB

在12月舉行的杜拜COP28活動上，阿聯酋一個致力於發展永續城市的組織URB，分享了杜拜如何準備在2028年之前建造世界上最大的人工珊瑚礁，使用新技術更好地結合土地和海洋來減緩氣候變化。杜拜珊瑚礁是一個用於海洋復育和生態旅遊的浮動生活實驗室，由一個可持續的浮動社區組成，上面有住宅、酒店、零售、教育和研究設施，預計可以透過綠色經濟創造超過3萬個就業機會。上面的海洋研究所成為計畫的核心，同時建造佔地200平方公里的人工珊瑚礁，是世界上最多元化的人工珊瑚礁，可以為超過10億顆珊瑚和超過1億棵紅樹林創造家園。

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一些浮動生態小屋可供海洋生態旅遊體驗，這些設施都是採用可再生能源提供動力，包括各種類型的太陽能和水力發電，廣泛使用波浪發電場，多餘生產出來的電力還可以為杜拜不斷增長的人口提供乾淨能源。項目包括一個再生海洋養殖計畫，從中研發氣候友善的糧食生產技術。

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現時海洋由於冰川融化正在膨漲，今時今日海洋吸收的熱量比過去一萬年來還要多，這樣的話不光是造成海平面上升，海水亦會變得更加酸性，如果目前的二氧化碳排放趨勢持續下去，全世界的珊瑚礁很可能會在今個世紀之內全部滅絕。珊瑚礁雖然佔地球表面不到1%的面積，然而卻非常重要，珊瑚礁是地球上最多樣化的生態系統，可以為水下生命提供重要的棲息地，同時在水過濾、魚類繁殖、海岸線保護和侵蝕預防方面發揮重要作用，提高近岸水域的品質和宜居性。如果沒有珊瑚礁，人類的生活或許會受到不可逆的影響。