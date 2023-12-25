佛山新建地標性南海藝術中心　以水為題體現嶺南傳統文化與精神

佛山是粵港澳大灣區建設的重點發展城市之一，為了迎接新機遇與新挑戰，許多城市基建正在發展得如火如荼。佛山市南海區位於廣州與佛山之間的中心點，兩個地區只相隔一水，新建設的南海藝術中心座落於南海區之上，與市內綠洲千燈湖公園相鄰，景色優美，再引入文藝元素。

圖片來源：MAD Architects

南海藝術中心計劃由MAD Architects負責，佔地近6萬平方米，預計在2024年動工，於2029年完工，之後將會重新定義兩岸的城市海濱體驗，融合多元化服務、休閒活動和購物體驗的新公共空間。藝術中心將包含大劇院、博物館、體育運動中心等三座文化場館，其中的大劇院有一系列沉浸式空間，包括一個具有1500個座位的主劇院和600個座位的多功能廳，可以應付各種動態表演藝術和會議。體育中心則提供休閒、娛樂和健身設施，包括游泳池、籃球場和羽毛球場。

圖片來源：MAD Architects

由於地理位置南臨佛山水道、北臨千燈湖公園，所以設計以水為概念，形成一條連接三個場館的視覺走廊，景觀平台有兩層，連接著三個場館再向外延伸，並且將自然與建築交織在一起。二樓的高架景觀平台可以引導遊客直接到達室內，藉此有效管理物流運作，並將商業服務一體化。

圖片來源：MAD Architects

設計採用傳統南粵建築特色中的大挑簷，灰色空間可以提供遮陽、擋雨和通風作用，自然調節氣候，亦利用綠色新建築技術，半透明的白色膜結構屋頂有永續和減碳功能，建築完全採用太陽能發電，廣泛應用雨水收集用來灌溉垂直綠化系統。MAD Architects曾經以藝術家身分參與過當地的「南海大地藝術節」，認為南海和廣東文化是具有活力的，例如傳統文化中的龍舟和醒獅，很能夠體現出人們的奮進精神。這一次透過南海藝術中心，希望藉此探討嶺南當代建築的模式，有親和力又同時具備開放、包容的態度。