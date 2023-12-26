日本絕美神秘旅宿「小泊 Fuji」　田野間的小船拒絕為觀光而入住

去旅行住到美麗的旅宿會讓住客心情大好，打開Instagram到處也是出色設計的住宿推介，然而最美麗的旅宿並不只在外觀上的吸引，建築與住客的心靈同步可以放鬆心情去享受假日時光，建築與地方的連繫讓住客更能深入體會當地，日本著名的建築師藤森照信打造的「小泊 Fuji」是這類建築的典範。

圖片來源：小泊 Fuji／https://kodomari-fuji.jp

藤森照信以建築與自然環境融合的設計風格而聞名，擅長使用大自然的物件，將樹木、泥土、石頭等等元素融入建築用來回應空間，位於長野縣田野之間的「小泊 Fuji」猶如一隻停泊於山野的小船，帶領旅客放慢節奏享受人生。「小泊 Fuji」的地勢被萬重山所環繞，眼晴可及的有富士山、甲斐駒岳和八岳群山，這隻小船就好像被大自然包圍一樣，山野草地是大海，住客是自由自在的船上過客。

圖片來源：小泊 Fuji／https://kodomari-fuji.jp

圖片來源：小泊 Fuji／https://kodomari-fuji.jp

「小泊 Fuji」與大自然合為一體，整幅景象引誘旁人瘋狂拍照。然而旅宿的態度卻謝絕觀光式經營，而且每天只會接待一批住客，還限制了入住人數。當住客確認預訂了旅宿才會得到確實的地址，十分之神秘。藤森照信還參與了室內設計的部份，所有的傢俱都很符合使用者的需求，著重舒適度多於美觀，採用大自然材料製造，與屋子和戶外的環境很是合襯。

圖片來源：小泊 Fuji／https://kodomari-fuji.jp

圖片來源：小泊 Fuji／https://kodomari-fuji.jp

雖然藤森照信是著名的建築師，然而這次是他首次打造旅宿。在建築師之外他還是一位建築史學家和教育者，致力於推廣繩文建築。在小時候他經常在田野玩樂，花草樹木石頭是他的玩具，還會接觸到古老的繩文建築。上大學時他自自然然地選擇了建築系，然而畢業之後並沒有做建築師，與朋友成立了「路上觀察學會」，以多角度觀察環境和種種現象為樂，後來帶起了一股路上觀察熱潮。作為一名建築師他不只關注建築的外觀和功能，一直在提倡可持續建築設計，對日本建築界產生了深遠的影響，還與現在的建築設計趨勢很是契合。