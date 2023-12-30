挪威木建築新大樓為城市添加生命力　外觀有如巨型竹子獨特美感

綠油油的景物一向養眼，貼近大自然的環境色彩，置於石屎大樓處處的城市中反卻顯得醒目具有特色。在挪威有一座新建的綜合用途建築，為了展示了木材建築的潛能而建造，耐用環保又為城市增添色彩。

圖片來源：Oslotre

Lumber 4由當地工作室Oslotre設計和建造，該建築使用了綠色漆木材的彎曲面板作為外立面的設計，並結合交錯層壓木材和混凝土的組合結構，將不同素材的特色發揮得宜。結構的特色在於凹陷式底層沿著相鄰道路彎曲，而上層則由大型斜角木樑支撐向外突出，玻璃開口和綠色木材的彎曲面板構成了立面的棋盤狀圖案，微微的彎曲好像竹子般的形態，反光的玻璃又為此加添現代感。放眼世界各地都少見這樣的設計，原來在用材上面也有所考究。

圖片來源：Oslotre

地面樓層使用CLT（交錯層壓木材）和混凝土的組合結構建造，形成了一個纖薄而高效的樓板，結構和承重力可以跨越長距離，而且同時滿足防火和聲學要求。此外，建築內部的設計注重通風和光線，高樓底和天花配合大窗戶營造出空間感，並通過木材和玻璃的隔板劃分不同功能的空間，適合用來當作私人會議空間或公共區域。

建築裡裡外外都充滿著自然的感覺，就連建材本身都會因應時間而作出變化，有別於一般的石屎水泥建築了無生氣，隨著時間的推移，木材上的漆料會不斷老化，使立面產生較暗的部分，色彩的自然變化添加歷史感，然而表面的變化卻不會影響大樓的結構安全，反而很多木建築往往能夠跨越世紀留存至今。而且木建築的密度沒有混凝土高，讓整座大樓會呼吸般充滿活力和生命力。