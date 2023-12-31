不丹打造「可居住的橋樑」　奇跡般將35條河流整合成橋樑之城

在現代城市發展的步伐之下，有些城市的傳統文化漸漸被遺忘。近年很多地方開始將著眼點放回在本土的傳統文化之上，例如在不丹正在開發一座「正念城」，是由一系列融合寺廟的橋樑之城。

圖片來源：BIG

由丹麥建築工作室BIG處理位於不丹一個佔地1,000平方公里的開發計劃，Mindfulness City是位於不丹南部與印度邊境接壤的地域，穿越該地區的35條河流，所以主要由橋樑組成，目標創造一個可居住的橋樑城市，成為文化地標同時兼具基礎設施和公共設施的功能，包括一個國際機場和一個融合寺廟的水力發電水壩，機場主要以木材建造，難以想象的橋樑形態，機場跑道將橫越好幾條河流。

圖片來源：BIG

圖片來源：BIG

在城市之中還會包括大學、醫療中心、市場和寺廟等，水力發電水壩體現出人定勝天的精神，形成一座人工懸崖，具有一個階梯井設計的牆壁，階梯上的是可以俯瞰壯麗景色的觀景台，水壩本身層層疊起的景觀亦是奇景，假以時日會成為一個人工紀念碑般的不朽建築，象徵著人類的神聖可能性，將工程變成藝術，將不可能化作可能。

圖片來源：BIG

圖片來源：BIG

整個項目的建築主要使用本地材料，包括木材、石材和竹子，而建築形式就以不丹的傳統建築風格為主，然而項目並非用人力開創人工造物般簡單，反卻會在附近周圍設置一系列稻田，慢慢形成豐富的生物多樣性體系。在需要加強自然的地方引入農業，傳統文化不再是活於過去，而是得到了保存和發展，這座橋樑之城打通的既是地域，也是連接自然和人類、過去和未來。