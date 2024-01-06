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現代建築將陸羽筆下隱世茶亭實現　引來雲霧模糊建築和景觀界限

/ 撰文 Cecilia
/ 2024.01.06
茶聖陸羽因為撰寫了世上第一部茶葉著作《茶經》而被奉為天人，在《茶經》中描寫了一片隱世淨土，在山水茶田之間坐落著茶亭使人神往，這種景觀空間過去只存在於人們的想象中，然而透過現代技術和建築師的努力，現在終於被實現出來。

圖片來源：Plat Asia

位於湖州的望山，有一處陸羽茶文化基地度假區，興建於山丘起伏的茶山中，由北京工作室Plat Asia打造了一座現代茶亭，與瞬息萬變的雲朵融合一起，弱化了建築的存在感，模糊建築和景觀之間的界限。茶室周圍環繞著起伏的鋼製柱子裝置網絡，定期釋放水蒸氣產生雲霧效果，製造出一種不斷地循環變化的狀態，卻將建築的內外與周圍環境緊密地連接起來。

圖片來源：Plat Asia

雲是一種暫時的自然現象，而霧創造了一個臨時出現的場景，景觀每時每刻都不一樣。工作室參考了中國傳統風景畫，風景畫中有柔和邊緣的自然環境，有著不少抽象的幻想空間。茶室的周邊都是景觀的延續，而景觀亦是建築的延續，探討邊界的無盡可能性，讓人們忘記了邊界的存在，專心於更為重要的整體體驗。

圖片來源：Plat Asia

虛化建築實體的方法可以消解人對建築強硬的理解和感知，從而增強人與建築和環境的聯繫。藉著散落在外的鋼製柱子來取代牆壁，茶亭由兩片水平板組成，讓茶亭懸空漂浮在鋼柱之間，薄銳的屋頂與天空融和在一起，玻璃立面連接了天空和茶山，透過現代的材料來設計出獨特的空間，建立起一個避世的獨立世界。當雲霧包裹著自己時吸收天地靈氣，當雲霧散開時回到現實，茶亭使人對周邊環境產生了不斷更新的體驗和認知。

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