世上最高大型木建築將座落澳洲珀斯　負碳建築典範打造業界新基準

世界正在面臨氣候危機，帶來這個危機的無可否認地人類的生活佔上很大的責任。然而這種內疚感並不是要我們停止現有的生活，而是思考如何可以做得更好。澳洲建築工作室Fraser & Partners將於澳洲珀斯興建一座190米高的住宅大樓，建成後將成為世界上最高的混合木結構住宅，工作室研究如何在設計城市發展所需的建築，同時平衡其建築的環境成本，所以便有了這個設計。

圖片來源：Fraser & Partners

新大樓C6目標成為大體積木建築的新基準，工作室認為目前木建築在市場中的利用嚴重不足，C6將有助於推動澳洲和世界各地的木建築進一步發展。C6確保這座新大樓不會剝奪環境，而是補充它現有的不足之處。將使用42%的交叉層壓和膠合木木材來建造，比起同類型建築可以減少45%的混凝土使用，從而大大減少了建築的前期碳排放。建築雖然使用了大量木材，然而這個數量的木材地球可以在不需1小時的時間內可持續地再生，並且吸收超過10,500噸的碳，是負碳建築的典範。

圖片來源：Fraser & Partners

190米高將會成為最高的大型木結構建築的紀錄，混合結構經過精心設計，透過充分利用每種材料來實現破紀錄的高度。雖然鼓吹環保，然而並不代表完全不使用混凝土，在維持高度上最需要重力荷載和穩定性的地方使用混凝土，在效率更高的地方使用木材。在完工之後，C6又可以實現碳中和，設有嵌入式網絡來實現完全的可再生能源供電，城市中的使用者需要汽車，然而在停車場的策略上並沒有設置大量的停車位，反卻是提供單車共享和80輛的電動車共享車隊。

圖片來源：Fraser & Partners

C6將會有237個單位，從一房到四房單位不等，大量木結構將會暴露在內部，將自然環境引入室內。大樓有2000平方米的空間和前院用作共享社區，會有教育體驗中心、遊樂場、公共藝術、餐廳和城市農業等設施，在為公共領域注入活力的同時全年提供便利設施。公共空間種植有本土植物，可以作為糧食生產使用，有助於適度減少糧食運輸，另一方面促進瀕臨滅絕的當地鳥類和其他物種的休養生息。