長沙灣海濱長廊特色碼頭天篷設計　全新臨海休憩空間的打卡點

香港三面環海，大多數地區都與海岸線連接，香港人平日最常看到的就是海。靠著這獨特之處，長沙灣海濱長廊沿線新建了一個碼頭天篷，在為人們提供遮蔭和保護，讓停靠船隻的聚集，特色設計靈感來自於停靠的船隻和歷史悠久的貨運活動。

圖片來源：New Office Works

長沙灣海濱長廊位於九龍半島西側新近整修的海濱地帶，那裡的碼頭位於新住宅、商業開發區和食品批發市場之間，連接地鐵站的露天行人路和通往毗鄰住宅區的路徑，碼頭將設有露台座位，景觀與周圍船隻和海洋融合，給人一種動感和活力的感覺，讓遊客可以在此欣賞海港天際線的景色。

圖片來源：New Office Works

碼頭天篷由香港建築師事務所New Office Works設計，靈感來自於該處的歷史，過往是活躍的貨物卸載區域，所以設計關鍵元素是船隻和水。天篷參考了船隻的聚集模式，藉此而打破了一般屋頂的規格，在結構上屋頂被分成五個在平面，為下面的空間帶來了空間多樣性。適當的空隙促進自然通風，實現被動冷卻功能，在香港嚴酷的夏天乘涼時，陽光透過遮蔽物創造出有趣的光影效果，增添動感的視覺元素。在晚上室內照明透過屋頂之間的縫隙滲透出來，在水面上留下獨特的光影輪廓。天篷的設計採用圓柱和曲梁組成的鋼框架來建造，屋頂上的凹槽突出了其彎曲形狀，並且形成了下方的反光天花板，反射著水面的漣漪波紋。

圖片來源：New Office Works

長沙灣海濱長廊近年靜靜地進行一系列工程，在碼頭落成之前，附近已經增設了多片草地、健身空間、露天座位和寵物友善的設施，並且興建了一座25層高的綜合酒店大樓，整片土地重新改造成為一個臨海的休憩空間，海濱長廊連接酒店和鄰近港鐵南昌站，十分方便，遊人旅客和居民都可受用。