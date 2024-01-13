建築｜地拉那堆疊式新型住宅項目　擁有獨特奇趣外觀的垂直村莊

很多城市中的現代建築物是以效率為目標而興建的，為了最大限度地利用土地和空間，提供最多的單位，然而這種考慮方式很快地就會不合時宜，還需要考慮到宜居性、環保、還有與城市的配合度等因素。在阿爾巴尼亞首都地拉那正在計劃興建一座非一般的建築物，由葡萄牙建築工作室OODA所設計的「Hora」，除了是一座高聳的住宅建築之外，還將新的公園和一系列便利設施加入其中，形成類似積木般的堆疊式大樓。

圖片來源：OODA

Hora Vertikale佔地5.5萬平方米，高140米，計畫明年春季動工，成為阿爾巴尼亞一個開創性的項目，為該市打造一座獨特的垂直村莊，重新定義地拉那的天際線。該項目旨在吸引鄰近的當地社區，垂直地描繪地拉那的混亂本質。建築呈現出不同於城市本來景觀的認知，對地拉那的特質作出另類解釋，呈現出非現實，卻又非常真實的輪廓。整個計劃使用七種不同類型的立方體來營造，每個立方體均有七層，這個數字是地拉那大多數建築的平均高度，大樓帶有三個不同的高度層，組合出動態的輪廓。

圖片來源：OODA

細心一看每個立方體都有著各異的面貌，體現了與藝術相關的獨特概念，在不同的角度去觀察建築，都展現出獨特的立面，這是地拉那混合結構的抽象象徵。Hora Vertikale是對這座城市迅速擴張和現代化的回應，在解決住屋需求的同時，為城市景象帶來生氣，項目還會幫助建立一個具有緊密步行連接的新城市中心，推動社區的新發展。

圖片來源：OODA

項目高度重視永續性，所以會使用使用阿爾巴尼亞當地採購的材料來建造，最大限度地減少碳足跡並支持當地經濟，希望藉著這座建築對城市遊客和原居民都可以產生持久且正面的影響，外觀設計融合了城市和鄉村元素，形成該市一個獨特的視覺效果，成為標誌性地標並且產生與別不同的當地氛圍。