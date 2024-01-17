名師安藤忠雄為杜拜設計豪華住宅　簡約寧靜的豪華現代生活空間

日本著名建築師安藤忠雄的作品以其簡潔、平靜和精細的設計而受到人們的喜愛，他的建築常常展現出與自然環境的和諧共生，營造出寧靜和平衡的氛圍，與自然景觀相結合，並且通過運用光線和材料的獨特方式來營造出獨特的空間體驗。最近他公布了為杜拜阿曼尼海灘住宅（Armani Beach Residences）所設計的豪華住宅區也不例外，建築採用了玻璃和混凝土結構，外立面設有一個半圓形的開口，這不僅為建築增添了視覺上的動感，還為居民提供了廣闊的外部視野。

圖片來源：Armani Beach Residences

普利茲克建築獎得主安藤忠雄的作品總是能夠引起人們的共鳴，這是因為他不僅注重建築的外觀，更注重創造一種與內部空間和周圍環境互動的體驗。他設計出來的建築物，亦是一個能夠激發情感和引發思考的藝術品，呈現出平靜、純粹和簡約的美感，讓人們感受到內心的寧靜和平衡。Armani Beach Residences這座8,361平方米的建築將容納53個住宅，包括兩到五間臥室的住宅，以及頂層公寓和兩個總統套房。

圖片來源：Armani Beach Residences

圖片來源：Armani Beach Residences

安藤忠雄注重建築與周圍環境的和諧統一，並且嘗試通過光線和空間的運用來創造獨特的體驗。為了與海洋建立聯繫，所有單位都將包含大型玻璃區域，提供廣闊的外部視野。建築設有彎曲的露台，讓居民可以俯瞰底層游泳池和私人海灘，與大自然融為一體，與阿曼尼集團的奢華室內設計相結合，為居民提供一個豪華且現代的生活空間，居民可以根據自己的偏好選擇深色或淺色的內部色調，進一步展示了安藤忠雄對細節的關注和對居住者個人化需求的理解。

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此外，住宅的居民將享有一個水療中心、多功能活動室、雪茄休息室、電影院和兒童遊戲室，還有一個景觀台區域。安藤忠雄發掘出這個美麗的海濱的迷人地方，建築追求內部與周圍的海景之間的視覺和體驗連續性，他對項目有很大期望，希望藉此為杜拜高端房地產市場設立新的標準，也標誌著他與阿曼尼集團的長期合作關係，預計該項目將於2026年底完工。