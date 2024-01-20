丹麥哥本哈根奇特住宅將落成　仙人掌塔突出外觀提供共享居住體驗

建築師的奇思妙想總能打破人們對建築的想象，在丹麥哥本哈根2024年將會有兩座奇特的住宅大樓落成，由著名建築工作室BIG設計，其名為「Kaktus Towers」，意思是仙人掌塔。雖然仙人掌並不是丹麥的原生植物，然而當Kaktus Towers落成之後，兩座巨型又超現實的仙人掌將在重新打造哥本哈根的城市天際線。

圖片來源：BIG

Kaktus Towers擁有495個住宅單位，現時外觀已經塵埃落定，等待今年完工之後開放。擁有鋸齒狀的外型，這個獨特外觀是透過每一層向不同角度旋轉而實現，這個設計可以讓每個單位都能夠看到丹麥首都的多角度景色，2座大樓分別高80米和60米，而且每層樓均設有陽台和露台。

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在2017年宣布大樓的興建計劃時，突出的輪廓和尖尖的外型已經吸引著該市人民的注意力，作為新開發頂目的一部份，還計劃了興建一座Ikea商場和大型酒店，Kaktus Towers作為住宅用途，亦被批準做出租青年房間，使這兩棟建築成為該市最早的共享居住概念，讓小型公寓與大型便利空間結合為一，共享居住概念以社區為核心，打破當地傳統的居住模式。所以Kaktus Towers引人注目的地方，分別在外觀和體驗上，容許多個居住模式例如學生居住或者合宿。

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大樓配合該市的總體規劃，附近還有公園、酒店與大樓連接起來，在高架公園和陽台上將會種植大量植物，符合仙人掌塔的綠色意義。預料每套住宅都會有定制化的內部設計，單位內會有露出來的混凝土表面帶有現代工業風，大樓設有的公共區域將會包括戶外廚房、咖啡廳和健身區域，符合現代都市人的生活態度和習慣。