世上首個混合用途電競場館　配合沙地阿拉伯發展推動娛樂生活方針

打機不會是不務正業和純屬娛樂，電競的興起讓對熱愛遊戲的人士可以成為職業選手，發展事業和成就。沙地阿拉伯在電競方面擁有巨大的野心，該國宣布的《國家遊戲與電競戰略》和《沙烏地阿拉伯2030年願景》中，讓沙地阿拉伯在未來將會成為全球遊戲和電競中心。

圖片來源：Populous

沙地阿拉伯預料在2030年因為電競吸引1,000萬名遊客，配合電競的發展和相應的硬件配套，由建築工作室Populous設計的Qiddiya City Esports Arena將會成為世界上第一個混合用途的遊戲和電子競技場地，這個項目旨在打造一個完全致力於娛樂的城市，結合娛樂、體育和文化享受真正的娛樂生活。場地擁有的總螢幕面積是世界上最大的，超越了世上任何一個電子競技場館，引人注目的設計包括4D觸感座椅，讓用者可以透過不同感官感知到面前發生的一切。

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Qiddiya City Esports Arena是該地區十四個巨型項目中的第一個開發項目，由六個立方體模組組成，其​​內排列著霓虹燈以呼應遊戲主題，立面提供了多樣化的視覺體驗，根據內部的活動和比賽呈現出動畫和照明效果。場館能夠適應多種活動，擁有5,155個座位，設計師進行了廣泛的視覺研究用來優化主場館的座位以獲得最佳視野，座位區中央設置了一個創新的數碼吊燈來增強遊戲內容的傳遞。

圖片來源：Populous

場館的設計理念是為大眾創造一個奇幻的世界，就連入場體驗經過精心設計，兩個大廳環繞著座位區提供獨特的功能，中央廣場設有遊戲休息區、食品區、零售區和沈浸式娛樂區，提供自助結帳模式方便人們使用。另外有20%空間將會用作高級酒店，有別於一般酒店轉而採用與遊戲文化一致的主題來設計。整體而言，場館體現了融合虛構與現實的創意理念，許多空間在舉行活動和比賽之外的時間都會開放，全心全意地打造屬於遊戲愛好者的娛樂生活體驗。