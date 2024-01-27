杜拜最新注目建築　「世上最長的懸臂樑」架空100米高成為新地標

杜拜以眾多大膽奢華設計和引人注目的建築而聞名，每隔幾年就會有新地標出現，一條最新落成的天橋「The Link」，設於杜拜國際機場通往市中心的道路之上，將會讓到來的游客留下深刻印象。

圖片來源：日建設計

「The Link」是一座長230米，重達9,500噸的懸臂結構，落成之後，這座鋼玻璃橋將會成為「世界上最長的懸臂樑」。連接2座有如父子關係般的高樓One Za’abeel，天橋為2座大樓產生了牢固的聯繫，重新形塑出這個項目的外觀。One Za’abeel是總建築面積超過47萬平方米的大型項目，包括有豪華住宅、超豪華飯店、服務式公寓、甲級辦公空間和零售空間。「The Link」也不光是一座天橋，還設有一系列景點包括米芝蓮星級餐廳、觀景台和無邊際泳池，加起來創造了一個獨特的生活方式目的地。

圖片來源：日建設計

The Link橫跨了下方6條車道的高速公路，從機場出來一路駕車前行，先會見到One Za’abeel和The Link，然後是杜拜世界貿易中心、阿聯酋大廈、哈利法塔等現代杜拜的標誌性地標，讓旅途建立起現代杜拜的形象。The Link結構與周圍的建築截然不同，同時表達了優雅和標誌性設計的目的，打破了世界紀錄亦為杜拜增加一個漂浮在空中的綠洲，足以成為該市居民和遊客的新目的地。

圖片來源：日建設計

The Link由日本大型建築師事務所日建設計操刀，採用特殊和獨創的施工方法，將這座長230米的天橋安全安裝在高架高速公路上方約100米的高度上，儘管抗震設計通常是日本建築的重點所在，然而保證強風下的安全性和確保宜居性是這座高層摩天住宅重要議題。與大樓合為一體之後，呈現出簡潔動感的設計，採用了佈滿白點的玻璃翅片幕牆，藉此創造出一種身處在雲頂之上的海市蜃樓的感覺，增強了天橋的漂浮感。翅片有助於令建築的輪廓變得有點不同，讓輪廓看起來因為陽光閃閃發亮，與強調優雅的大樓形成鮮明對比。

以「雲之上」為主題設計的高檔住宅大樓（圖片來源：日建設計）

日建設計另外在杜拜還有新項目，一座以「雲之上」為主題設計的高檔住宅大樓現時在計劃中，如果起動注定會成為該市的新地標，特徵是直刺雲霄的高度，呈現垂直、優雅與動態，立面上的格子設計簡約卻出眾並且強調它的存在感，誓要讓居住在內的居民成為注目點。