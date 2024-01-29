沙地阿拉伯大型開發計畫Neom最新項目 　Zardun以野生動物為重心

舉世矚目的沙地阿拉伯大型開發計畫Neom包含多種體驗和服務區域，本應該計劃僅包含10個區域，今年Neom宣佈了將會有第11個區域Zardun，從雄偉的山脈無縫延伸到大海，圍繞著一個野生動物公園周圍有3間酒店和一個遊客中心，將遊客、自然和野生動物和諧地結合在一起。

圖片來源：Zardun

Zardun由荷蘭建築工作室OMA設計，選址沙地阿拉伯西北部亞喀巴灣海岸，旨在恢復生活在亞喀巴灣的植物和動物，那裡曾經出現過的風景，從小昆蟲到鳥類和哺乳動物將會一一重現於世。Zardun佔地4平方公里，遊客一抵達那裡的遊客中心即可體驗其驚嘆的美景，遊客中心將建在山頂上包括一個360度觀景台，3座獨特的豪華精品酒店總共提供100間客房和套房，每間酒店都有不同的主題，酒店的願景是在這個新修復的環境中實現更永續的未來，除酒店之外每座建築都與不同的地形元素相關，具有獨特的外觀特徵。

圖片來源：Zardun

Zardun有各式各樣的活動可以進行，包括健行、山地自行車、攀岩以及各種其他運動，休閒活動例如觀星、冥想和瑜伽，對自然環境有興趣的遊客可以參加自然保育和野化重建的教育和參與實地計畫。Zardun俯瞰亞喀巴灣清澈見底的海水，打造出以自然為基礎的度假勝地，建築與周圍的景觀和諧地融為一體，藉此重新定義奢華，為有要求的客人提供終極的優質生態旅遊體驗。

圖片來源：Zardun

酒店和野生動物園代表了Neom開發項目背後的想法，在Neom的角度保護地球的未來是必須做的事情，Zardun是一個範例，展示我們生活方式的改變以及與地球的共存方式。在環境管理方面，Zardun會興建一系列綠洲來支持多樣化的棲息地，水源賦予生命，有利於本土動植物物種的重新引入和培育，亦會沿著海岸培養出生態系統，保護亞喀巴灣的珊瑚礁和其他海洋生物，一連串策略都在展示Neom對於環境保護的持續承諾。