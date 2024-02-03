意大利增設加氫站應付船舶業增長　利用再生能源生產綠氫外觀注目

交通工具是碳排放一大來源，然而海陸空的通勤、貨運與人類生活過於密切，達到減排要從人們習慣做起，也可從交通工具的技術進步和燃料出發處理。意大利25個港口準備啟動一個雄心勃勃的計畫，為展示對海洋運輸永續發展的決心，興建一種新型的綠氫基礎設施，主要用於休閒船業。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

由知名建築工作室Zaha Hadid Architects設計，世界上第一批綠氫基建將會在意大利推出，投資額達1億歐元，預計在2024年夏季開始安裝。每個加氫站都可以整合風能、太陽能和其他可再生能源來生產綠氫，綠氫是一種穩定且環保的資源，由於氫氣的分子結構中不含碳，因此在減碳工程上取代其他化石能源很重要。氫氣可以由熱裂解、水解、電解水等方式獲得，然而生產過程中都會產生碳排，利用再生能源進行電解水製成的氫氣碳排最低，因此稱為綠氫。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

現時世界各地的海洋保護區都限制柴油使用，與此同時船舶產業有增無減，綠氫燃料解決方案顯得非常重要。綠氫有3個關鍵原則：安全性、可擴展性和永續性，在建築上可以體現出來。加氫站設計可適應地中海各地的不同地點，這種適應性可以為每個加氫站進行定製配置來滿足當地的特定需求，例如行人流通度、尺寸、座位，還有單車充電設施等等。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

綠氫是一種創新技術，加氫站的外觀設計都很嶄新和受人關注，採用完全可回收的物料以拼砌方式建造，過程中可以使用3D打印機器人來放置材料，最大限度地減少了建築垃圾，同時提高了材料使用效率。外觀設計的靈感受到大自然啟發，因為第一階段是設置於意大利等地中海地區，所以呼應到地中海景觀和海洋生態系統，以條紋結構和流體幾何形狀為設計主軸，這種奪目的設計以前不易做到，然而在3D打印的幫助下，達到目的同時做到環保，透過模組化系統和3D打印結合出一種圓形結構，可以減少一半的結構材料又不會影響性能，使整個加氫站的概念和實行起來都符合環保要求。